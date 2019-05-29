banner429
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

KO-MEK Resim Yarışması Sonuçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, kursiyerleri arasında düzenlediği ödüllü resim yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

KO-MEK Resim Yarışması Sonuçlandı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:08

“Kocaeli’nde doğa ve mekân” temalı yarışmada, KO-MEK Yarımca Kurs Merkezi kursiyerlerinden Aytuğ Günal’ın eseri birinciliğe layık görüldü. Yarışmaya katılan 46 eser Kocaeli’nin güzelliklerini en güzel şekliyle tuvallere yansıttı.

JÜRİ ESERLERİ SEÇMEKTE ZORLANDI

Kursiyerler, Kocaeli’nin kültürünü, turizmini yansıtan kompozisyon üzerinde çalışarak hazırladıkları eserleri geçtiğimiz hafta Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Yarışmaya 46 eser katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nilüfer Oruç, Mimar Sinan Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuba Özgür ve Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem İlbay Çelik yaptı. Jüri, birbirinden güzel ve başarılı tekniklerin kullanıldığı resimleri değerlendirmekte oldukça zorlandı.

DERECEYE GİREN ESERLER

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ndeki jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından dereceye giren eserler belirlendi. Yarışmada KO-MEK Yarımca Kurs Merkezi kursiyerlerinden Aytuğ Günal’ın eseri birinci oldu. Aynı yarışmada Darıca Kurs Merkezi kursiyeri Nigar Öztürk ikinci, Yenimahalle Kurs Merkezi kursiyeri Rahime Bilgin üçüncü olurken, Mimar Sinan Kurs Merkezi kursiyerlerinden Sinem Öçal’ın eseri de mansiyon ödülüne layık görüldü.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Güzel Sanatlardan Etkileyici Sergi Güzel Sanatlardan Etkileyici Sergi
Gebze'de Hereke İpek Halısı paneli Gebze'de Hereke İpek Halısı paneli
Çocuk Kulüplerine Mezuniyet Coşkusu Çocuk Kulüplerine Mezuniyet Coşkusu
Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı: Vatan Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı: Vatan
100. Yılda 100 Sanatçı 100. Yılda 100 Sanatçı
Eş Zamanlı 'Atabarı' Oynandı Eş Zamanlı 'Atabarı' Oynandı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Güzel Sanatlardan Etkileyici Sergi
Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu yıl sonu sergisi “Gazete”...

Haberi Oku