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KÜLTÜR VE SANAT:
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KO-MEK’in sergisine yoğun ilgi

KO-MEK resim kursiyerlerinin hazırlamış olduğu “Karma Resim Sergisi” sanatseverlerden tam not aldı.

KO-MEK'in sergisine yoğun ilgi

21 Şubat 2018 Çarşamba 09:49

 Verdiği eğitimlerle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasına ve geleceğe taşınmasına katkı sağlayan KO-MEK, düzenlediği sergilerle de Kocaelili sanatseverlerin takdirlerini toplamaya ve ilgisini çekmeye devam ediyor. Birçok branşta hazırladığı ürünleri sergileyen KO-MEK bu kez resim branşı kursiyerlerinin hazırladığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı “Karma Resim Sergisi’ni” açtı. Yeni Mahalle ve Darıca KO-MEK kurs merkezlerinde resim branşında eğitim gören kursiyerlerin yıl içinde hazırlamış oldukları eserlerin yer aldığı sergi, Gebze Center AVM’ye gelen sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 7 gün boyunca açık kalan serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yöneticileri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

 FARKLI TEKNİKLER BEĞENİ TOPLADI

Kursiyerlerin eserlerinden oluşan “Karma Resim Sergisi’nde” resim kursiyerlerinin kullandıkları farklı tekniklerle yaptıkları eserler ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Birbirinden güzel 72 eserin görücüye çıktığı sergide rapido, pastel kalem, kuru boya, yağlı boya, karakalem ve kabartma tekniklerinin kullanıldığı eserler yer aldı. 60 kursiyerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergide, lavi tekniği gibi özel tekniklerle hazırlanmış birçok eser yer aldı. 

 RESİM SANATI EN CİDDİ REHABİLİTE

Tüm Kocaeli halkının bu nimetlerden faydalanmasını isteyen KO-MEK Resim Branşı Usta Öğreticisi Elif Kuru, “ Resim sanatının insanlar üzerinde çok büyük bir rehabilite özelliği var. İnsanlar evlerinde psikolojik sorunlarla boğuşacağına, sanatla yoğrularak rehabilite olmalılar.” Dedi. Karma sergide daha önce hiç tecrübesi ve yeteneği olmadığı halde kursa yeni başlayan kursiyerlerin eserlerinin olduğunu ifade eden Kuru; “KO-MEK çok iyi bir eğitim kurumu olmanın yanında, kursiyerlerine paylaşmayı ve birlikteliği de öğreten çok güzel bir sosyal proje” diye ifade etti. Şimdiye kadar 505.204 kursiyere eğitim veren KO-MEK ailesine katılmak isteyen vatandaşlar www.komek.org adresinden online olarak kayıt yaptırabilirler.

 


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