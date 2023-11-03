KOCAELİ DİLOVASI'NDA VAKIF VE KÜLTÜR İNSANI METİN ERİŞ'E KÜTÜPHANELİ VEFA

Kocaeli, Dilovası ilçesinde, Türk Alman ortaklığı ile kurulan, BASF SÜMERBANK firmasının 32 sene (1969 - 2001) Genel Müdürlüğü’nü yapan, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Organize Sanayi ve Dilovası Sanayiciler Vakfı’nın Kurucularından, halen Kültür Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Metin Eriş, yıllar sonra Dilovası’na geldi.

Kocaeli, Dilovası ilçesinde, Türk Alman ortaklığı ile kurulan, BASF SÜMERBANK firmasının 32 sene (1969 - 2001) Genel Müdürlüğü’nü yapan, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Organize Sanayi ve Dilovası Sanayiciler Vakfı’nın Kurucularından, halen Kültür Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Metin Eriş, yıllar sonra Dilovası’na geldi.

Dilovası, eski adı ile Yahya Kaptan İlköğretim Okulu, yeni adı ile, Şehit İzzettin İnceoğlu İlköğretim Okulunun yapımında büyük emekleri olan, bölgeye çok önemli bir ormanlık alan kazandıran Dr. Metin Eriş, okul ziyaretinde büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

Okulda, Dr. Metin Eriş adına bir köşe hazırlanmış, kendi adına bir de kütüphane kurulmuştu. Bu sürpriz karşısında oldukça duygulanan Eriş, haziruna o günlerdeki anılarından da bahsetti. Günün anısına resimler çektirdi.







Kütüphane açılış törenine, Dilovası Kaymakamlı, Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, KASTOB, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkan Vekili, Halil Kütük, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE DR. METİN ERİŞ KİTAPLIĞI

Kocaeli, Dilovası ilçesinde, Türk Alman ortaklığı ile kurulan, BASF SÜMERBANK firmasının 32 sene (1969 - 2001) Genel Müdürlüğü’nü yapan, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Organize Sanayi ve Dilovası Sanayiciler Vakfı’nın Kurucularından, halen Kültür Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Metin Eriş, yıllar sonra Gebze ve Dilovası’nı ziyaret etti.



KASTOB Genel Başkan yardımcısı GİRİB ve Kültür konseyi dernekleri yönetim kurulu üyesi değerli arkadaşım Halil Kütük ile birlikte bölgemize gelen Dr. Metin ERİŞ Gebze'de kurduğunuz İlim kültür tarih araştırmaları merkezi Kütüphanemizi de ziyaret ederek Kütüphanemize hediye ettiği kitaplığı inceleyip Kütüphanemizi gezip Bilgi aldı.

METİN ERİŞ'E TEŞEKKÜR



SULTAN ORHAN GAZİ TARAFINDAN KURULAN DİLOVASI GEMİCİLER VAKFINDAN DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFINA VAKIF MEDENİYETİ İLE GELİŞİP BÜYÜYEN DİLOVASINA VAKIF MEDENİYETİ İLE HİZMET EDENLERİ VAKIF RUHU İLE ANIYOR VAKIF MEDENİYETİ İLE SELAMLIYORUM.



DR. METİN ERİŞ TARAFINDAN YAZILAN BİR BELDENİN DOĞUŞU DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFI KİTABI İLİM KÜLTÜR TARİH VE TEKNOLOJİ VAKFI KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK YAKINDA BASILIP YAYINLANACAK

KÜLTÜR VAKIF İNSANI DR. METİN ERİŞE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.