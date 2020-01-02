Kocaeli, konserlerle dolu bir yıl geçirdi

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı verdiği kaliteli eğitim ile Kocaeli’nin tartışmasız en önemli sanat eğitim merkezlerinden biri olarak 2019 yılında kent kültürüne katkı sunmaya devam etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na bağlı ya da desteklenen 12 koro bulunurken bu korolar 2019 yılında birçok konser düzenlendi. Büyükşehir Konservatuvarına bağlı korolar Kocaeli’nin kültür, sanat hayatına; Halk müziğinden, Türk sanat müziğine ve Batı müziğine kadar geniş bir yelpazede müzik yaparak katkı sundu.

ORKESTRALAR VE POPÜLER SANATÇILAR KONSER VERDİ

Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesindeki koro konserleriyle de yetinmeyerek geçtiğimiz yıl İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nu da ilimize getirerek konser düzenledi. Kocaelilerin müzik ve sanata doyduğu 2019 yılında Kocaeli Fuarı ve Gebze’de de yaz konserlerinde binlerce Kocaelili sevilen popüler sanatçıların konserlerinde müzik dinleme ve eğlenme imkanı buldu.

KONSERLER KONGRE MERKEZİNDE DEVAM EDECEK

Düzenlenen konserlerin yanı sıra konservatuvar bünyesindeki Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümü öğrencileri yılsonu sergilerinde yıl boyunca ürettikleri sanat eserlerini sergiledi. Konservatuvar öğrencileri, eğitmenleri yılsonu düzenlenen konserlerde sanatseverlerden tam not aldı. İzmit SDKM’de ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserler hız kesmeden bu yıl da Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde devam edecek.