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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kocaeli Marmara Koleji ve Nota Sanat Merkezi İşbirliği Sözleşmesi İmzaladı!

Şehrimizde “Hayata Sanat Kat” sloganıyla özellikle müzik ve resim alanında, kendi eğittiği öğrencileriyle dikkat çeken etkinlikler yapan Nota Sanat Merkezi, yapılan iş birliği çerçevesinde artık Kocaeli Marmara Koleji kampüsü içerisinde öğrencilere sanat eğitimi verecek.

Kocaeli Marmara Koleji ve Nota Sanat Merkezi İşbirliği Sözleşmesi İmzaladı!

30 Eylül 2021 Perşembe 11:26

Dünya çapında öğrenciler yetiştirme hedefiyle 2017-2018 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Kocaeli Marmara Koleji iş birliklerini sürdürüyor. Birçok spor kulübü ile anlaşmalar yapan okul son olarak Nota Sanat Merkezi ile bir işbirliği sözleşmesine imza attı.

Öğrenciye özel eğitim.  

Her öğrenciyi kendi hedefleri doğrultusunda sanatsal bir yolculuğa çıkarmayı hedefleyen Nota Sanat Merkezi artık Kocaeli Marmara Koleji öğrencilerinin de sanat yolculuğunda rehberlik edecek. Kocaeli Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Necati Kal ve Nota Sanat Merkezi Kurucu/Sanat Yönetmeni Ali Berk Yılmaz arasında imzalanan sözleşme ile Nota Sanat Merkezi eğitmenleri, Kocaeli Marmara Koleji’nin öğrencilerine okulda sanat eğitimi verecek. 


Detaylı bilgi için: Yeşim Şener – 0262 373 13 13/3004 

Kocaeli Marmara Koleji Halkla İlişkiler Sorumlusu


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