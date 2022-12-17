KOCAELİ Mümin Sarıkaya ile coşacak

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu tarafından organize edilen Arabaşı Şölen için bütün hazırlıklar tamamlandı. SEKA Kültür Merkezi’nde (Kitap Fuarı’nın olduğu yer) PAZAR günü Saat 17,30’da düzenlenecek olan Arabası Şöleni için Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi; ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısının yorumcusu Mimin Sarıkaya sahne alacak. . Ayrıca programa; Ankara’dan üst düzey devlet yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katılacağı bildirildi.