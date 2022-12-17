KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOCAELİ Mümin Sarıkaya ile coşacak

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu tarafından organize edilen Arabaşı Şölen için bütün hazırlıklar tamamlandı. SEKA Kültür Merkezi’nde (Kitap Fuarı’nın olduğu yer) PAZAR günü Saat 17,30’da düzenlenecek olan Arabası Şöleni için Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi; ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısının yorumcusu Mimin Sarıkaya sahne alacak. . Ayrıca programa; Ankara’dan üst düzey devlet yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katılacağı bildirildi.

KOCAELİ Mümin Sarıkaya ile coşacak

17 Aralık 2022 Cumartesi 17:47


ÇEŞİTLİ İKRAMLAR

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı  Erol Akalın; düzenlenen programa 2 bin kişinin üzerinde katılım beklediklerini belirterek, “Bu programa herkesi davet ediyoruz. Programımızda gelen misafirlerimize Yozgat yöresinin en meşhur yemeği olan Arabaşı Yemeği, kavurga ve çeşitli ikramlarımız olacak. Aynı zamanda, Ankara’dan, il dışından ve içinde yaşadığımız Kocaeli’nden önemli katılımcılarımız olacaktır. Bu şölenimize herkesi bekliyoruz. Gelsinler, görsünler, Yozgat’ımızın arabaşısını yutsunlar.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Mümin Sarıkaya
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin en güzel fotoğrafları ödüllerini aldı Kocaeli’nin en güzel fotoğrafları ödüllerini...
Vatan şairi “Namık Kemal” Vatan şairi “Namık Kemal”
DİL VE EDEBİYAT’IN 168. SAYISI ÇIKTI DİL VE EDEBİYAT’IN 168. SAYISI ÇIKTI
KBB Oda Orkestrası müzikalitesini tescilledi KBB Oda Orkestrası müzikalitesini tescilledi
İnanç; Gönül yıkmak değil, gönül almak marifettir İnanç; Gönül yıkmak değil, gönül almak marifettir
Eskader Babıali Toplantısı Eskader Babıali Toplantısı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kocaeli’nin en güzel fotoğrafları ödüllerini...
4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda, dereceye giren fotoğraflar Kocaeli Kongre Merkezi’nde...

Haberi Oku