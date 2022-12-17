KOCAELİ Mümin Sarıkaya ile coşacak

ÇEŞİTLİ İKRAMLAR
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın; düzenlenen programa 2 bin kişinin üzerinde katılım beklediklerini belirterek, “Bu programa herkesi davet ediyoruz. Programımızda gelen misafirlerimize Yozgat yöresinin en meşhur yemeği olan Arabaşı Yemeği, kavurga ve çeşitli ikramlarımız olacak. Aynı zamanda, Ankara’dan, il dışından ve içinde yaşadığımız Kocaeli’nden önemli katılımcılarımız olacaktır. Bu şölenimize herkesi bekliyoruz. Gelsinler, görsünler, Yozgat’ımızın arabaşısını yutsunlar.” dedi.