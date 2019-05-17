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Kocaeli Müzesi’nde Bir Gece!

"Avrupa Müzeler Gecesi"ne özel etkinlik...

Kocaeli Müzesi'nde Bir Gece!

17 Mayıs 2019 Cuma 10:23

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Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde Avrupa’da 15.si, ülkemizde ise 14.sü gerçekleştirilecek “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında, 18 Mayıs Cumartesi günü (YARIN) Kocaeli Müzesi kapanış saatinden itibaren saat 23.00’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak.



Müzeler Gecesi’ne özel olarak yapılacak rehberli tur ise saat 21.30’da başlayacak. Ziyaretçiler bu özel atmosferde, Müzeyi gezme fırsatı yakalayabilecekleri gibi merak ettikleri konularda müze uzmanları ile sohbet etme fırsatını da bulacaklar.

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