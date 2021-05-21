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KÜLTÜR VE SANAT:
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KOCAELİ MÜZESİ’NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL ONLİNE ETKİNLİK

18-24 Mayıs Müzeler Haftası Kapsamında Kocaeli Müzesi çocuklara yönelik gerçekleştirmiş olduğu ‘Online Atölye’ çalışmalarıyla miniklere büyük heyecan yaşattı.

KOCAELİ MÜZESİ'NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL ONLİNE ETKİNLİK

21 Mayıs 2021 Cuma 18:03

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Müzesi Müdürlüğü, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında çocuklara yönelik hazırlamış olduğu etkinlikle takdir topladı. Müzeler Haftasının ilk günü “Çocuklar İçin Sanat Tarihi Atölyesi” çalışması gerçekleşti. Sanat Tarihçisi Tülay Tanyol Pişkin, çocuklara mağarada duvarlarında başlayan sanat ve sanatçı kavramlarının doğuşunu, yerleşik hayata geçişte (Neolitik dönemde), arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan Konya Çatalhöyük resimlerini, önce görsellerle izletip ardından yaparak yaşayarak deneyimleme fırsatı sağladı.  Diğer etkinlikte ise “Çocuklar için Arkeoloji Atölyesi” gerçekleşti. Arkeolog Zuhal Uyukal ise çocuklara; Sikkenin icadı, toplumların sosyal ekonomik ve kültürel yaşantılarında çok büyük rol oynamış tarihi bir olay olduğunu aktardı. Bu nedenle paranın her daim büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Online atölye çalışmasında da paranın öncesi, icadı ve kullanımı ile birlikte Roma dönemi sikke çizimleri gerçekleştirildi.


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