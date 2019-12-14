Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ayın üçüncü haftasında "Günün Çorbası", "Otobüs Durağında Üç Bencil", "Kurdele ya da Artı Sonsuz" ve "İlerleme" oyunlarını sahneleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu ayın üçüncü haftasında 4 oyunu seyirciyle buluşturacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezonlar oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eser, ilk kez Kocaelili sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kadrosu, dansları, şarkıları ve dekoruyla ön plana çıkan müzikal, 17 Aralık Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliği de taşıyan "Günün Çorbası", taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatların, bir çorba tarifinin, bir sosyetik düğünün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

- "Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 18 Aralık saat 11.00'de ve 22 Aralık saat 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

- "Kurdele ya da Artı Sonsuz"

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz", SDKM Oda Tiyatrosu'nda 18 Aralık saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.

- "İlerleme"

Matei Visniec'in yazıp Bilge Emin'in yönettiği "İlerleme" adlı oyunda, Ahsen Gül Ever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz, Seçil Mutlu Oğuz ve Serhat Güzel rol alıyor.

Bosna Savaşı'nın ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 19 Aralık Perşembe ve 20 Aralık Cuma günleri saat 20.00'de, 21 Aralık'ta ise 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.