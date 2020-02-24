Kocaeli'deki Roma Köprüsü restore edilecek

Kartepe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılında Eşme Mahallesi Otağ Sokak Tuzlakandağı Deresi'nde yer alan tek gözlü Roma Köprüsü'nün korunmasını isteyen vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

İnceleme sonrasında köprünün kültür varlığı olarak korunması için Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne tescil talebinde bulunuldu.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca yapılan incelemelerde tek gözlü köprü, Roma dönemine ait olması dolayısıyla tescillenerek 23 Ocak 2018'de koruma altına alındı.

Kartepe Belediyesi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen Roma Köprüsü'nün korunmasına ilişkin esaslı onarımlarının yapılması konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığına başvuru yaparak, köprünün "2020 Yılı Yatırım Programı" kapsamına alınmasını sağladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 14 Şubat'ta "Roma Dönemi Köprüsü" projesinin ihalesini gerçekleştirdi.

Köprünün önce rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanacak sonrasında onarımı yaptırılacak.

Roma Köprüsü'nün Kartepe'ye kazandırılmasıyla ilgili süreçler Kartepe Belediyesi tarafından takip ediliyor.