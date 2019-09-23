KOCAELİLİ GAZETECİLER ÇANAKKALE'DE

ŞEHİTLER YAD EDİLDİ
Kocaelili gazeteciler, rehber eşliğinde tarihimizin dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin geçtiği yerleri tek tek gezdi. 57. Alay Şehitliği'nden başlayan gezi kapsamında, Çanakkale Savaşları’nın önemini daha iyi kavrayan gazeteciler, savaşların yaşandığı cepheleri görüp ve şehit düşen askerler yad etmek adına Türk tarihine damgasını vurmuş tarihi mekanları ziyaret etti.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Hamidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 1915 Hastanesi, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Yahya Çavuş, Sargı Yer Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conk Bayırı, Simülasyon Müzesi'ni ziyaret eden gazeteciler, rehber tarafından tarihi mekanları ve alanlarda yaşanan kahramanlık hikayelerini dinleyerek duygusal anlar yaşadı.