KOCAELİLİ GAZETECİLER ÇANAKKALE'DE

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında, kentte görev yapan gazeteciler ve aileleri Çanakkale’ye gitti.

Kocaelili gazeteciler, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 'nin düzenlediği gezi de Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı ve 253 bin Türk askerinin şehit olduğu Gelibolu Yarımadası'nı gezerek tarihte yaşananları yerinde öğrenip duygusal anlar yaşadı.

ŞEHİTLER YAD EDİLDİ

Kocaelili gazeteciler, rehber eşliğinde tarihimizin dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin geçtiği yerleri tek tek gezdi. 57. Alay Şehitliği'nden başlayan gezi kapsamında, Çanakkale Savaşları’nın önemini daha iyi kavrayan gazeteciler, savaşların yaşandığı cepheleri görüp ve şehit düşen askerler yad etmek adına Türk tarihine damgasını vurmuş tarihi mekanları ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hamidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 1915 Hastanesi, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Yahya Çavuş, Sargı Yer Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conk Bayırı, Simülasyon Müzesi'ni ziyaret eden gazeteciler, rehber tarafından tarihi mekanları ve alanlarda yaşanan kahramanlık hikayelerini dinleyerek duygusal anlar yaşadı.