KOLİVA’dan gençlere unutulmaz gece

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen “Trabzonlu Gençler Buluşuyor” etkinliğinin üçüncüsü önceki akşam gerçekleşti.

Karadeniz Müziğinin güçlü grubu KOLİVA’nın sahne aldığı gece, Gebze Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Düzenlenen gecede salon gençler tarafından tamamen doldurulurken, gençleri; AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı, Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş ve Gebze Belediyesi meclis üyeleri yalnız bırakmadı.

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar’ın konuşmasıyla başlayan “Trabzonlu Gençler Buluşuyor” etkinliğinde başkan Ayar önemli mesajlar verdi.

DEPREM BÖLGESİNİ UNUTMADI

Geçtiğimiz Cuma akşamı Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyen başkan Kadir Ayar, “Deprem nedeni ile buruk bir akşam yaşıyoruz. Trabzonlular Derneği Gençlik kolları olarak, 3 dönemdir görevdeyiz. 30 kişilik bir yönetim kuruluna sahibiz. Genç kardeşlerimize yönelik güzel faaliyetler yapıyoruz. Bu tür programımızın en büyük kazancı, burada ki gençlerimizle kaynaşmak ve gençlerimizle samimiyet kurmak oluyor. Bu geceden elde ettiğimiz gelir ile bölgemizde ki ihtiyaç sahibi insanlara önemli desteklerde bulunacağız. Önümüzde hafta içerisinde belirlediğimiz ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, yardımda bulunacağız.

Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan herkese ve bu gecenin düzenlenmesinde bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. ”dedi

LATTE CAFE’DE AKŞAM YEMEĞİ

Başkan Kadir Ayar’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan KOLİVA gurubu seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla programa katılan herkese unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinliğin sonunda Başkan Ayar, KOLİVA gurubuna teşekkür plaketi verdi. Tamamlanan gecenin sonunda ise, Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları yönetimi ile KOLİVA grubu Latte Cafe’de yemekte bir araya geldi.

