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Konservatuvar Oda Orkestrası Konsere Hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası, konser hazırlıklarını sürdürüyor

Konservatuvar Oda Orkestrası Konsere Hazırlanıyor

09 Aralık 2019 Pazartesi 18:42

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesinde 15 keman, 4 viyolonsel, 1 bakır üflemeli, 3 tahta üflemeli ve vurmalı çalgılar bulunan orkestra, konser çalışmaları da gerçekleştiriyor. Büyükşehir Konservatuvarı mezun öğrencileri ve ilimizde klasik müzik eğitiminde belli noktaya gelen gönüllülerden oluşan Konservatuvar Oda Orkestrası, 2017 yılından bu güne kentimizin sanat hayatına katkı sunuyor.

 

REPERTUVARDA SEVİLEN PARÇALAR VAR

Batı Sanat Müziği eğitiminin tamamlayıcısı olarak 2017 yılında kurulan oda orkestrası, Kocaeli’nin kardeş şehri Almanya’nın Kasel şehrinden gelen dünyanın birçok şehrinde çocuklarla çalışmalar yapan Kompozitör Ulli Goethe ile aynı yıl konser gerçekleştirdi. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası Engin Şen’in şefliğinde klasik müzik orkestralarından farklı olarak halkımız tarafından sevilen parçaların batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile sanatseverlerin karşısına, düzenlenecek konser ile çıkacak.







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