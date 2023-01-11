Konservatuvar öğrencisinden yurt dışında önemli başarı





Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencisi 11 yaşındaki Öykü Elvin Tuna, Finlandiya ve Güney Kore’de online olarak yapılan yarışmalarda kendi kategorisinde aldığı derecelerle Türkiye’ye gurur yaşattı. Gelecek vadeden genç piyanist, Güney Kore’deki yarışmada birinci; Finlandiya’da yapılan yarışmada ise ikinci oldu. Her iki yarışmaya Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’ndaki eğitmeni Nurcan Maya ile hazırlanan Öykü Elvin, “Yarışmanın sonunda herkes beni tebrik etti, başarımı kutladı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda aldığım eğitim sayesinde bu dereceleri elde ettim” dedi.





3 YIL ÖNCE KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİ OLDU

Öykü Elvin, üç yıl önce eylül ayında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarını geçerek, konservatuvar öğrencisi olmaya hak kazandı. Üç yıl boyunca düzenli olarak derslerine gelen Öykü Elvin, disiplini ile ve müziğe olan sevgisiyle piyano eğitmenlerinin takdirini topladı.





KONSERVATUVAR EĞİTMENİ YÖNLENDİRDİ

Yetenekli öğrenci eğitmenin yönlendirmesiyle uluslararası yarışmalara katılmaya karar verdi ve ilk olarak 2022 yılının kasım ayında Güney Kore’de düzenlenen 5th PCM Online İnternational Piano Competition’a katıldı. Buradaki yarışmada farklı ülkelerden çocuklar yer aldı. Öykü Elvin, söz konusu yarışmada 50 kişi arasından birinci olmaya hak kazandı. Aldığı başarının ardından öğretmeni bu defa da öğrencisine Finlandiya’da düzenlenen İnternational Piano Competition’a katılmasını tavsiye etti. Yarışmaya aynı disiplinle hazırlanan Öykü Elvin, yine online olarak yapılan bu yarışmada 45 kişi arasından ikinci oldu. Yarışmalarda ünlü Shark Soup adlı eseri seslendiren konservatuvar öğrencisi, performansı ile jüri üyelerini etkilemeyi başardı.





BAŞARIMIN TEMELİ BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARI

Genç yetenek, başarısını Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda kutladı. Piyano eğitmeni Nurcan Maya ve konservatuvar ailesine teşekkür eden Öykü Elvin, “Bu yarışmalara katılmam için eğitmenim benim yüreklendirdi ve katılmamı sağladı. Yarışma öncesinde beni çalıştırdı. Uluslararası yarışmalarda aldığım derecelerde buradaki eğitimimin büyük rolü var” dedi.





KIZIMIN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİ OLMASI HAYALİMDİ

Öykü Elvin’in annesi Hülya Tuna ise çocuğunun başarısına çok sevindiklerini kaydetti. “Kızımın, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olması hep hayalimdi” diyen Hülya Hanım, “Konservatuvarda hem iyi bir eğitim alıyor hem de onu destekleyen öğretmenleri var. Büyükşehir Belediyesi’ne bu önemli sanat kuruluşu için teşekkür ederim” dedi.



