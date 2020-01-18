Konservatuvarda sınav heyecanı yaşandı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda sınav heyecanı yaşandı. 2019-2020 eğim-öğretim yılı 1. dönem sonu sınavları yapıldı. 20 Ocak Pazartesi günü itibariyle yarıyıl tatiline girecek konservatuvarda 540 öğrenci birinci dönem sınavlarına girdi. İki hafta sürecek yarıyıl tatili sonrası öğrenciler 03 Şubatta ikinci dönem eğitimlerine başlayacak.

7 BÖLÜMDE EĞİTİM VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim veriliyor. Bale ve Hat bölümleri için 4 yıl, Çocuk Resim ve Dini Musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda alanında etkin ve başarılı eğitmenler tarafından eğitim veriliyor. Her yıl yapılan yetenek sınavıyla öğrenciler, konservatuvarda eğitim almaya hak kazanıyor.

BAŞARILI OLAMAYAN ÜST SINIFA GEÇEMİYOR

Tüm bölümler için 1. sınıfın hazırlık sınıfı olarak kabul edildiği Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda, başarı gösteremeyen öğrencinin üst sınıfa geçmesi veya sınıf tekrar etmesi mümkün değil. Öğrencinin devamsızlık yapmaması gerekiyor, devamsızlık hakkının yüzde 30’unu geçen öğrencinin konservatuvarla ilişiği kesiliyor.