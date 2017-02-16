Konuk Yaşar Çakmaktı

Kalabalık bir davetli topluluğunun izlediği programa, Gebze Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail Kara, Gebze Nüfus Müdürü Hasan Aydın, STK Temsilcileri, Belediye ve Okul Müdürleri ile çok sayıda izleyici katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayarak, ardından Dernek Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu’nun açılış konuşmasıyla devam etti. Kadıoğlu, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek bu sene 5.si düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına, Gebze bölgesinden 8.000 civarında başvuru olduğunu bununda 8.000 Aileye Kur’an-ı Kerim Mealinin ulaştığını ve bu Ailelerin Kur’an-ı Kerim Mealini yarışmacı öğrencilerle birlikte okuduklarını belirterek, yarışmanın en büyük amacının bu olduğunu belirtti.

Daha sonra kürsüye aslen Gebzeli olan ve Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunu, Türk Telekom Lojistik Direktörü Yaşar ÇAKMAK geldi. Mesleki deneyiminin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapan Çakmak, en son gittiği Kudüs gezisi izlenimlerini izleyicilere fotoğraflar eşliğinde anlattı. Filistin Bölgesi’nin tarihinin Hz. Âdem’e kadar uzanan çok eski bir tarihi olduğunu bu bölgenin birçok Peygamberin mücadelesine tanıklık eden bir diyar olduğunu belirterek, bazı Peygamberlerden örnek vererek sözlerine başladı. Kudüs’ün günümüze kadar geçirdiği tarihsel süreci anlatırken, özellikle Haçlı işgalleri ve İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı yapmış olduğu zulümler, izleyicileri çok duygulandırdı.

Müslümanlar için 3 Mescidin kutsal olduğunu bunlardan birisinin de, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa olduğunu belirten Yaşar Çakmak, Peygamber Efendimiz ‘in Miraç gecesi Mekke'den buraya gelerek Göklere yükseldiğini, Müslümanların Kur’an-ı Kerim'de geçen bu mukaddes beldeleri muhakkak ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi. Daha sonra fotoğraflarla Kudüs’ü, Mescid-i Aksa'yı ve bölgede bulunan diğer tarihi eserleri tanıtan Çakmak, özellikle İslam Dünyasının bölgede Müslümanlara karşı uygulanan zulme sessiz kalmasına büyük tepki gösterdi. Program gecenin geç vakitlerine kadar soru cevaplarla devam etti ve yapılan ikramlarla sona erdi.