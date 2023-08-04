KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez’de çocuklar gönüllerince eğleniyor

Körfez'de düzenlenen çocuk şenliğinde minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı.

Körfez'de çocuklar gönüllerince eğleniyor

04 Ağustos 2023 Cuma 17:15

Körfez Belediyesi tarafından her gün bir mahallede gerçekleştirilen Çocuk Şenliği etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent'te düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Şişme oyun grupları, balon, yüz boyama, palyaço, geleneksel oyunlar, çeşitli ikramlar ve yarışmalarla çocukların doyasıya eğlendiği etkinliğe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katılarak mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Söğüt, alandaki velilerle de sohbet etti. Çocuklarla buluşmasında konuşan Başkan Söğüt, "Sizlerin bir gülüşü bize yeter. Siz hep gülün. Yaz boyunca sizler için çocuk şenlikleri, sinema akşamları ve çeşitli aktiviteler düzenledi. Okullar açılana kadar da etkinliklerimiz devam edecek" dedi.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Hürriyet: "Pişmaniye festivaline uluslararası boyut kattık" Başkan Hürriyet: "Pişmaniye festivaline uluslararası...
Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıfların Önemi Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıfların Önemi
Gölcük'te sünnet şöleni Gölcük'te sünnet şöleni
III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim Ve Sanat Sempozyumu Azerbaycan’da III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim Ve Sanat...
İslam Medeniyetinin Amerika’daki İzleri İslam Medeniyetinin Amerika’daki İzleri
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (31 Temmuz-06 Ağustos) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (31...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Hürriyet: "Pişmaniye festivaline...
Uluslararası İzmit Pişmaniye, Dans ve Müzik Festivali hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı...

Haberi Oku