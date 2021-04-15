Köşe Yazıları: İletişim İletişim kurabilme becerisi, sorunların çözümsüzlüğünün bertaraf edilmesinin en büyük anahtarıdır.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:25

“Bu kitap, 1997-1999 yılları arasında BT/Haber Gazetesi’nde ve 2000-2020 yılları arasında ise Günışığı Gazetesi’nde yayımlanan ve sadece iletişim alanını kapsayan köşe yazılarımın bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. İletişim alanındaki çalışmalara, 1991 yılında Fırat Üniversitesi bünyesinde yayın yapmaya başlayan ve ilk yerel üniversite televizyonu olan Fırat TV’yi kurarak başlamıştım. 2000-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurucu dekanlığı görevine atandım ve o yıldan beri İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi (İLDEK) Yürütme Kurulunun tek Daimi Üyesi olarak görevimi hâlen sürdürmekteyim. Bu sayede iletişim fakültelerini ilgilendiren gelişmelerin önemli bir bölümünün içerisinde bizzat bulundum. İletişim Fakülteleri Dekanları ile birlikte iletişim eğitiminin sorunlarını inceledik, analizler yaptık, bu fakültelerin akreditasyon süreçlerine girmesi çalışmalarını başlattık, uluslararası düzeyde etkinlikler düzenledik ve öneri niteliğinde kararlar alarak ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. Kitap, iletişim alanındaki kronolojik gelişmelerin dizgesidir. İletişim alanında eğitim gören öğrencilerin, uzmanların ve eğiticilerin bu eserden istifade edeceklerine inanıyorum. En önemlisi de gelecek nesiller, ellerinde belgesel nitelikli bu kitabı kaynak olarak kullanabileceklerdir.”