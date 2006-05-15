KOŞYAZ PLATFORMU BU HAFTA ANNELER İÇİN YAZDI

KOŞYAZ PLATFORMU şair ve yazarları bu hafta anneler için yazdı

YİNE MAYIS GELDİ ANNE

Gökyüzü ağlıyor yer çatlamıştı kuraktan

Kulağımda içli ezgi gibi dinmeyen o ses

Hasretle tükenen son nefes..

İşte Mayıs ayı /işte o buruk gün yine geldi anne

Hava mı puslu, etraf mı tam aydınlık değil

Gecenin alaca karanlığı çökmüş gibi

ölü çiçekler yağıyordu üzerime

Yüreğim avcuma düşmüş

kızıl cehennem narında yanan,

Mayıs ayının acısı sarmıştı her yanımı...

Göçebeler gibi şehrin sıkışmış bir köşesinde,

O mutlu kadın rolünü oynayan benmiyim

Sürekli tepemde esen rüzgarın uğultusu

dinmek bilmeyen fırtına sanki bedenimi esir almış, savurup duruyordu yerden yere...

"Ve her sefer vurulup yere düştükçe

yeniden kalkıp yürümekten yoruldum anne"

Ruhumu cellatlara teslim edip,

arınmak istiyorum beni acıtan tüm yaralardan..

Biliyormusun anne o da gitti uzaklara!

Yine geldi Mayıs ayı kapkara hüznüyle

Ve yine o buruk/o kara gün

Yapayalnız ve kimsesiz

Anne.................

Hacer Alioğlu YAKUTİ

15.Mayıs 2006





EN ACI VEDA



YIL 2005… Akşam olmak üzere. Sofra kurdum, eşimle akşam yemeği için sofraya oturmak üzereyiz. Birdenbire fenalaştım. Sofrada oturup yemek yiyecek takatim yok. Bütün hücrelerime kadar tarifi imkansız bir sızı hissediyorum. Sofrayı öylece bırakarak koltuğa uzandım. O akşam berat kandili. Af dileyenler için cennetin kapılarının açıldığı akşam. Ben de annemi arayarak, kandilini tebrik etmek istedim ama telefonlara kimse cevap vermedi.

“Ve mübarek geceler, dualarımız, Geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl, Kandillerin yanardı!” (A. Nihat Asya) Saat 02:00 civarı Henüz uyumamıştım. İçimde tarifsiz bir sükunet.

Birden telefon çaldı, merakla açtım. Herhalde kandilimi tebrik etmek isteyen bir yakınım olmalı. Bu saatte ilginç. Arayan amcamın oğluydu. Israrla eşimi telefona istedi. Oysa eşim uyumuştu. Önemli olduğunu işle ilgili bir şey soracağını söyledi. Eşimle bir şeyler konuştular. Telefonu kapattıktan sonra eşim annemin rahatsızlandığını köye gitmemiz gerektiğini söyledi. Apar topar hazırlandık. Aynı zamanda akrabamız olan kapı komşumuz “sen metanetlisin” dedi. Ben ağlamaya başladım. Bir yandan da annemin iyileşmesi için dua ediyorum. Sonra eşim, amcamın oğlu ve halamla yola çıktık. Yol boyu bir yandan sessizce ağlarken bir yandan da salavat getiriyor, annemin iyi olması için dua ediyorum. Ağzımı bıçak açmıyor. İçimden, “Akşam saatlerinde beyin kanaması geçiren annemin yanında kalır ona bakarım” diye geçiriyorum. Arada yüksek sesle duamı ve temennimi dile getirdiğimde arabadakilerin “tövbe esrağfirullah” dediklerini duyuyorum. Bir yerde mola verdik. Yolda bize yetişen bir akrabam: “-Şengül, Allah sabır versin” dedi. “- Sağol,” dedim. Sonuçta hastalık da sabır gerektiren bir şeydi. Hele bu sevdiğin biri ise. Köye yaklaştıkça telefonla arayanlar çoğaldı. Nerede olduğumuzu sorup duruyorlardı. Arabadakilerin “caminin oraya geliriz” dediklerini duyuyorum ama bir anlam veremiyorum. Yoksa… Ama hala içimde bir umut. Köye çıktık. Camiinin yanı oldukça kalabalık. Ağlayarak arabadan İndim. Artık her şeyi anlamıştım. Sessizce ağlamaya devam ederken babama sarıldım. Yüzü simsiyah olmuştu. Babamı ilk defa böyle kederli gördüm. Sonra annemin cenazesini göstermek istediler. Ama ben kaşla göz arasında insanların içinden sıyrılıp caminin şadırvanına yöneldim. Abdest almak, annem son kez temiz görmek istedim. Herkes panikle ve endişeyle beni arıyor. - Şengül nerde, Şengül nerde? Sonra eşim ve abim buldular beni. Abdest aldığımı görünce rahatladılar. Sonra… Sonra anneme son kez baktım.

“Bu akşam o kadar durgun ki sular Gömül benim gibi kedere diyor. İçimde maziden kalma duygular Ağla geri gelmez günlere diyor. Ey gönül, gidenden ümidini kes! Kaçan bir hayale benziyor herkes, Sanki kulağıma gaipten bir ses Buluşmalar kaldı mahşere diyor.” (Necip Fazıl Kısakürek) Şengül GEÇAL





BENİM ANNEM

Benim annem, Nene hatundur, kurtuluşudur vatanımın yurdumun,

Benim annem Şerife bacıdır; sarar gökkubbeyi çözünür buzları göğnümün.

Isınır yüreğim, alnıma tütsür dumanı..

Benim annem Binbaşı Aysedir,

Halime çavuştur,

Gördesli Makbuledir, Hâlide Edipdir

..

Benim annem Anadolu kadınıdır,

Dört bucak çevreler yurdumu,

Alnı açıktır, göğnü temiz,

Kuyu başında çocuklarını bekleyen dilberdir benim annem..

Yüzü ak pak,

Tebessümü içinizi ısıtır,

Şefkatiyle sarıp sarmalar.

Benim annem Zübeyde hanımdır..

Türkün atasını doğurur,

Evinin hamurunu yoğurur..

Yeri gelir benim annem göğsünü gerip tanka tüfeğe siper olur..

Yüzü nurludur seccadesi temiz..

Duası makbuldür benim annemin,

Yurdumun annesidir benim annem. Milletimin duacısı, benim annem şehit annesidir gözü yaşlıdır, boynu bükük yine de onurludur..

Benim annem

Benim annem elleri öpülesidir.

Cennet benim annemin ayakları altındadır..

Zeynep Keskin 07.05.2019



VALİDE

Bir validem var çilekeş nalan

Beni de unutmamış diyor yaradan

Gün doğmamış üstüne mis kokulu seherde

Boynun eğmiş, belin bükmüş, dua etmede.

Gecelerimizi aydınlatan o sıcağıyla

Varlığıyla mütebessim yüzümüz

Onunla diri ümitlerimiz onunla sıcak

Var mı karşılıksız sana açılacak kucak.

Kar taneleri üşütmüyor varlığında bizi

Sevmeyi bilenler densin de bir tanesin

Sevgimiz seni sevince sevgi katkısız

Bir hoş muhabbet var senden bize katıksız

Var mı kurtuluş sonu yok dileklerimizden.

Sen varsan,

Huzur şelalesi akar yüreklerimizden...

Müzeyyen OCAKLI



ANNELİK KARAKTERDİR.

Anne nedir?

Sözlük anlamı: Anne ya da ana, bir çocuğu doğuran, bakımını üstlenen veya kendi doğurmadığı bir çocuğu evlat edinen ve bakımını üstlenen kadın.

Doğurmak ya da doğurmamak buradaki ortak durum bakımını üstlenmek. Peki bu bakım nasıl oluyor da hep farklı? Oysa ki annelik diyoruz. Genelliyoruz değil mi? Annelik diye ortak bir tanı yoktur, ama bence karakterdir. Herkes o kadar farklı karakterde ki kendi doğrusu, kendi bildiği ne ise, huyu, suyu nasılsa öyle davranıyor, en önemlisi vicdanı nasılsa öyle davranıyor. Sevgi onun için ne ise öyle sevgi veriyor. Onun için evlat ne demekse öyle sana bakıyor. Annelik içgüdüsü derler ya, bence o şöyle 9 ay bir bağ kuruyorsun ve bir nevi parçan oluyor. Doğumdan sonra ise ona ayrı bir bağın oluyor. Fakat bence bağ ile çok iyi anne olunur diye bir durum yoktur. Eğer öyle olsaydı şimdi herkes çok mutlu olurdu, dünya mutlu olurdu... İşin içine karakter giriyor. Öğrendikleri, inandıkları, doğruları, vicdanı ve tercihleri... O yüzden anne olmak isteyenlere seslenmek istiyorum! Bağ çok önemli fakat o bağ ile iyi annelik olmayacak! Sen kendini insan olarak iyi yetiştir, kendini tanı, kendini sev, kendini fark et, sana çocukken nasıl davranılırdı bunu hisset, eğer yanlış davranıldıysa sen onu değiştir ve çocuğuna gerçekten çocuk olarak bak! O sen değilsin! Yaşayamadıklarını ona yapmaya çalışma, onun isteklerini gör! Senin bir parçan değil, o bir birey. Ona bir birey gibi davran ona iyi olmayı, güzel insan olmayı öğret. Sahibiymişsin gibi davranma! O sana emanet bunu bilincinde ol. Ona herşeye mecburmuş gibi davranma! Onun seçimlerine saygı duy. Sadece senin çocuğun gibi davranma! O bir birey büyüyecek çalışma ortamı olacak, sosyal hayatı olacak, bir yuva kuracak, anne ya da baba olacak, arkadaş olacak. Onu her yönden doyur. Anne olmak işte bu kadar itinalı bir iştir... Mesele doğurmak değil , mesele sonrasıdır. Mesele aynadaki seni görmek, fark etmektir. Asıl mesele ise sevmeyi bilmektir. Önce kendini sonra herkesi...Sevgi dolu bir dünya olması dileğiyle. Herkese sevgiler ❤

Masal ÖZTÜRK



ZAMANE ANNELERİ

Fedakar cefakar anne misin?

Sefakar kendine bakar annemisin?

Zaman öyle değişti ki.

Şimdilerde anneler hayata çok farklı bakıyor.

Anne var çocukları için her şeyi yapan. fedakar cefakar.

Atasının anasının izinden giden.

Örf ve aile geleneklerini sürdüren.

Evladı için yuvası için çok fedakarlık eden anne...

Anne var hayatı seven kendini seven.

Sefa’kar kendine bakar.

Evladına düşünmez kıymet vermez.

Sanki onu dünyaya başkası getirmiş gibi.

Yarınları düşünmeden yuvalar yıkılır. Çocuklar aile sevgisinden mahrum bırakılır.

Bir cigaraya yakar, zevki sefasına bakar. Hayat onun için, yemeden,içmeden, gezmekten ibaret.

Buda anne farzet.

Hele bir de sosyal medya var evlere hanelere musibet.

Telefon la güzellik mutluluk pozları sahtekarlık diz boyu.

Bunun için bir kampanya yapalım kendimizi ölçelim tartalım.

Hangi anne kategorisindeyiz acaba? Fedaker cefakar anne mi.

Yoksa kendini seven sefakar annemi?

Bütün annelere saygı selam olsun.