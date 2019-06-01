KoşYaz Platformundan yazılar

Şahitsin ey kainat lal olmaya

Şahitsin ey kainat bir olmaya

Niyet ettik oruç’a ve döndük mevla yoluna ..

Yaptığımız bir hasene bin yazıldı

Evimizin içi nura gark olup,sahur da bize melekler misafir oldu .

Duyduk gökten semavi sesi ,bismillah dedik ve hamd ile teravihe yöneldik .

Şehri Ramazan dost oldu bize ..

Yetim fakir hep beraberdik ..

Bu kutlu ayda kuranı Kerim’i bildik

Bu kutlu ayda ümmetçilik ile beslendik

Şimdi ayrılık vakti kainat Gül kokuyor kainat vuslatına koşuyor...

Zeynep ÇINAR

Hak güzel, halık güzel, hakikat güzel

Bayrama eriştik nihayet

Recep güzel,Şaban güzel, Ramazan güzel

Nicesine eriştir nihayet.

Sessiz Notalar

Müzeyyen OCAKLI

BİR ZAMAN O GÜNE BAYRAM DENİRDİ

Adı vuslatmıydı unuttum onu

Bir zaman o güne bayram denirdi

Tükense umutlar gelse de sonu

Bir zaman o güne bayram denirdi

Keşke o günlerim geriye gelse

Yüreğim yeniden sevgiyle dolsa

Şimdi o anlardan hüzünde kalsa

Bir zaman o güne bayram denirdi

Bazen terk etse de yaprağı dalı

Vaktiyle o günler geçerdi dolu

Yakuti hasretle beklerdim yolu

Bir zaman o güne bayram denirdi.

Hacer Alioğlu Yakuti

BU BAYRAM DA GELEMEDİM ANNE!

Bu bayram da artık gelin ne olur, bekletmeyin anne babanızı kardeşlerinizi, eşinizi dostunuzu, cam kenarlarında hüzünlü.

Gözyaşlarına değil dualarına sebep olun!

Bu bayram da, hiç gelemeyecekleri de düşünüp gelin ne olur, bırakın dünya telaşını bir kenara, belki beraber geçireceğiniz son bayram olacak, belki de sevdiklerimizi son kez göreceğiz, hayatın ne getireceği, ne götüreceği belli değil, bu bayram da gelin artık ne olur!

Kaç bayram geçti çocukluğumuzun üstünden, kaç gurbet, kaç ayrılıklar geçti bilinmez ve o bayramların güzelliği hazzı tarif edilemez..

Biz de bayramların yeri çok farklıdır, eğer ki bayramda anne babamızın ve akrabalarımız yanında olamıyorsak, o yılı bir kayıp olarak görürüz, bu yüzden her bayram memleketimizde olmayı kendimize görev edindik..

Her bayram sabahı, bayram namaz çıkışı, bayramlaşma karelerini çeker ve bir sonraki bayramda aramızda olmayanları görünce derin bir üzüntü duyarız..

Bayramlar birlik beraberlik ve akraba ilişkilerini daha da sağlamlaştırmak için fırsat sunar herkese, dargın olanlar barışır, ayrı olanlar kavuşur..

Anne babalar evlatlarıyla güzel vakitler geçirir.

Bayramlar, tatil mekanlarında denize girip güneşlenmek olmamalı.

Bayramlar manevi değeri yüksek ve bu değerleri yüreğinde taşıyabilenler içindir, aksi taktirde bu bayram havasını anlamayana anlatmak çok zordur..

Bir de "BU BAYRAMDA GELEMEDİM ANNE" diye ağlayıp iç geçiren, askerimiz polisimiz, gurbetçilerimiz var, inanın onlar için bayram da uzaklarda olmak çok çok acı.

Elinde imkanı olup da, bayramları para kazanma sevdasına gurbette geçirenlere nasıl kızdığımı bilemezsiniz.

Kim bilebilir ki; bir daha ki bayram da sevdiklerimiz aramızda olur mu?

Gönül ister ki tüm anneler bu bayram da evlatlarına kavuşsun ama öyle annelerimiz var ki; bu bayram evlatlarının mezarını ziyaret edebiliyor ancak, o anneler ŞEHİT annelerimiz, bu bayram da onları da yalnız bırakmamalıyız, hastalarımız varsa ziyaret etmeliyiz, yani bol bol manevi duyguları teneffüs etmeliyiz..

RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN, DERTSİZ KEDERSİZ BİR BAYRAM DİLİYORUM HERKESE..



Bahriye Gürpınar Geredeli

VEDA

Ey Allah’ım, senin varlığına, birliğine emrine, inandık.

Ramazan’ı Şerif geldiğinde.

Orucuna sarıldık, bazen susadık, bazen acıktık.

Lakin, senin yolunda bulmaktan, asla acınmadık.

Teravide fitre de, sadakada, senin rızanı aradık.

Kur’an ellerde, mahalleler camiler de,saf saf olduk mukabeleler okuduk.

Ey Rabbimiz sana kul.

Habibine Ümmet, olmaktır muradımız. Bunun için Ramazan’ı vesile eder.

Senden af dileriz.

İşte geldi gidiyor ramazan.

Elveda derken hüzün doluyor insan.

Ey şehri ramazan.

Yine gel yine buyur.

Ömrümüz olursa geldiğini duyur.

Sen bize mihman ol.

Biz sana yoldaş olalım.

Ya şehri ramazan.

Ey dostlar oruçlarınız dualarınız kabul olsun.

Ramazan ömrümüzün baş tacı. Gönlümüzün miracı olsun.

Bayramınız kutlu olsun.

Ümran YAVAŞ TEPECİK