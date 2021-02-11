Köy Hayatı ve Çocukluk Anılarımız

Bugün köy hayatı ve çocukluk anıları üzerine yazacağım…

Çeşmeler ve değirmenler çocukluk hayatında önemli. Çeşme başından değirmen yanına devri alem diyerek yazıma başlıyorum. Çocukluk anıları ile ilkokul ve askerlik arkadaşları unutulmaz. Çocukluk anılarımızı hatırlayıp yeniden yaşayalım.

Korona vebası yüzünden ata, dede memleketime gidemedim. 1960 yılında bir Şubat günü Dikmen’de dünyaya geldim.

Doğum günü dolayısı ile mesaj gönderenlere teşekkürler.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/1911232185698046/?d=n

Giresun Espiye Dikmen Köyü’mü çok özledim…

Çocukluğumu her yıl evlatlarımla köyde yeniden yaşıyordum. Köye gidemesem de köy hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Gebze ve Kocaeli köylerinde belgesel çekiyorum.

Bir fotoğraf ve video sizi alır, geçmişe götürür… Bir köy ve köylü görsem gönül telim titrer çocuklaşırım. Duygulanır, derinlere dalar, çocukluğumu yaşarım. Çocukluk yıllarımızı unutmayalım, anılarda yaşatalım… Çocukluk anıları, tarihi geçmişimizin bilgi ve belgesidir.

Anılar sözlü tarihin en önemli arşiv belgesidir. Akademisyenler, sözlü tarihe önem verip kaynak kabul eder. Anılar, hatıralar, sözlü tarihin en önemli kaynağıdır. Keşke herkes anılarını yazıp, kamuoyu ile paylaşsa.

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130 Yıllık Dedemin Çeşmesi

Çocukluk yıllarımda buz gibi suyundan içtiğim çeşme başı, meyvelikler, değirmen yanı deresinde yüzdüğümüz, çimdiğimiz günler…

Ceviz, üzüm ve meyve ağaçlarında yediğimiz meyveler, Kandaz Değirmeni’nde mısır öğütüp eve getirdiğim anılar…

Değirmenin yanında 130 yıllık tarihi Kandaz Çeşme’si, Rahmetli Kandaz Hasan Dede’min hatırası çeşme çok önemli, taş oluğunu bizzat kendisinin yaptığı asırlık çeşme.

Kardeşim Haydar, çeşmeyi tamir edip videosunu yayınladı. 130 yıllık tarihi çeşmeyi birçok kez izleyip mutlu oldum.

Taş oluktan akan su beni tarihi geçmişe götürdü. Rahmetli Hasan Dedem ve tüm geçmişlerimize Fatiha okudum.

Rahmetli babam, halam ve amcalarımı düşündüm.

Onların köyde bahçelere diktikleri meyve ağaçlarını hatırladım.

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Kandaz Hasan Ağa Çeşmesi

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/1917323898422208/?d=n

Çeşmenin videosunu izlerken çocukluğumu yaşadım… Büyük dedemle ilgili babamdan dinlediklerimi hatırladım.

Çeşme başı ve dedemin yanındaki anılarım canlandı, duygulandım…

Dedemin çeşmesinin videosuna yaptığım yorumu bir kez de sizinle paylaşmak istedim.

Kandazoğlu Hasan Ağa Kimdir?

Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Karakışla Mahallesi Kandaz Hasan Değirmeni yanında Kandazoğlu Hasan Ağa Çeşme’si…

Çeşme’nin taştan oyulmuş su çanağının bizzat Hasan Ağa tarafından yapıldığı söyleniyor.

Doğum tarihi, 1840

Vefat tarihi, 1940

Mezarı Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Mezarlığında, ruhu için el Fatiha…

Çeşmenin yapımında emeği geçen hayır sahibine teşekkür ederim.

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Hasan Kandazoğlu Belgeselim

Sözlü tarih çok önemli, dedelerimiz ve büyüklerimizden dinlediklerimizi derleyip, kendi anılarımızla birlikte hatıra kitabı olarak yazmalıyız. Atalarımızın anlattıkları çok değerli tarihi bilgiler…

12 yıl önce 3 Ocak 2009 yılında 100 yaşında vefat eden rahmetli babam Mustafa, 24 yıl önce 85 yaşında 1997 yılında vefat eden rahmetli Halam Fadime Kahraman, 1987 yılında 80 yaşında vefat eden rahmetli Şaban Amcam ile 1981’de 85 yaşında vefat eden rahmetli amcamdan dinleyip not aldığım bilgiler ışığında, Büyük Dedem Hasan Kandazoğlu ile ilgili üç bölümlük belgesel çektim.

Büyük dedem tek oğlu İbrahim’i yani benim dedemi askeri bedel ödediği halde zorunlu olmamasına rağmen Birinci Dünya Savaşı’na gönderen bir vatanperver. Dedem, savaşta şehit oldu. Büyük Dedem Hasan Ağa, torunlarını büyütüp yetiştirdi. Hasan ağa ile ilgili belgesellerimizi izleyebilirsiniz.

https://m.youtube.com/watch?v=-XRzu0Ev95Q

https://m.youtube.com/watch?v=AJLICTrM-Ww

https://m.youtube.com/watch?v=rmOLjJvD94g

Evet rahmetli büyük Dedem Hasan Kandazoğlu’nun şahsında son iki yüz yılın sözlü tarihi ile belgeli tarihinden ortaya çıkan bir belgesel, bu belgeselle son 200 yıllık geçmişe bilgi ve belge bırakıyor, çocukluk anılarımızı unutmadan yazalım diyorum.

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Sanayi Bölgesi Kocaeli’de Köy Hayatı

www.gebzegazetesi.com dan Canlı Yayın

Kocaeli Derince Tahtalı Divanı Sofular Köyü’nde çiftçilik yapan Muzaffer Yakut www.gebzegazetesi.com canlı yayınında köydeki hayatını anlatıp, önemli bilgiler verdi.

Bilim, teknoloji ve sanayi bölgesi olarak tanınan Kocaeli; tarım, ziraat ve hayvancılığın yapıldığı bölge olarak da biliniyor.

Muzaffer Yakut, gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman’ın birçok TV kanalında hazırlayıp sunduğu Devri Alem www.devrialem.tv belgesel programlarını da beğeni ile izleyen bir çiftçi.

Muzaffer Yakut ile yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyor, Kocaelili yetkili, yönetici ve siyasilerin köylere ve çiftçilere sahip çıkıp, destek olmasını istiyoruz.

Gebze Gazetesi, Köylerden Canlı Yayında

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/842419609941473/?vh=e&extid=0&d=n

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Evet, bugün Giresun’dan Kocaeli’ye Devri Alem dedik ve kültür tarihimize yolculuğa çıktık.