KSO Oda Orkestrası, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek





Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıldönümü anısına anlamlı bir etkinliğine imza atıyor. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri’ bu yıl 9 Kasım Salı akşamı, saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak olan konserde KSO Oda Orkestrası Solisti Tuğçem Kar’ın seslendireceği eserler ile Atamız yad edilecek.





TÜM KOCAELİ HALKI DAVETLİ

Kocaeli’de ilk klasik müzik orkestrasının kurulmasına öncülük eden ve dünyada da ilk ‘Oda Orkestrası’nı kurmanın gururuyla ses getiren projelere imza atan KSO’nun düzenleyeceği ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri’ ekinliğine tüm Kocaeli halkı davet edildi. Ücretsiz ve halka açık şekilde gerçekleşecek konserde katılımcılar, HES kodu sorgulamasından sonra salona alınacak.















































