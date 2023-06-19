KSO Oda Orkestrası’ndan ‘Yaza Merhaba Konseri’

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 23 Haziran Cuma günü keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. KSO Oda Orkestrası, ‘Odamızın 34. Yılı ve Yaza Merhaba Konseri’ düzenliyor. Şef Doç. Dr. Revnak Yengi yönetiminde gerçekleşecek konser etkinliği İzmit Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. Tüm Kocaelililerin davetli olduğu konser saat 20.00’de başlayacak, katılımcılar güzel bir yaz akşamında keyifli şarkılar dinleyerek ‘Yaza Merhaba’ diyecek. Konsere katılım için ise eylemselvi@kosano.org.tr mail adresine rezervasyon yapılması gerekmektedir.