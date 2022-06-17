KSO’dan ‘33. Yıl ve Yaza Merhaba Konseri’





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) kuruluşunun 33. yıl dönümü olan 22 Haziran Çarşamba günü keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. KSO Oda Orkestrası, ‘Odamızın 33. Yılı ve Yaza Merhaba Konseri’ ile kulakların pasını silmeye hazırlanıyor. Şef Doç. Dr. Revnak Yengi yönetiminde gerçekleşecek konser etkinliği Gölcük’te bulunan Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek. Halka açık ve ücretsiz olacak konsere tüm Kocaelililer davet edildi. Konser saat 20.00’de başlayacak, katılımcılar güzel bir yaz akşamında keyifli şarkılar dinleyerek ‘Yaza Merhaba’ diyecek. Konsere katılım için ise eylemselvi@kosano.org.tr mail adresine rezervasyon yapılması gerekiyor.











































































