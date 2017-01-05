Kulakların Pası Silinecek!

Ücretsiz olarak Gebzelilerin dinleyebileceği konser cumartesi akşamı saat 19.30’da Gebze Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Gesmek Korosu tarafından bir çok ölümsüz eserin seslendireceği konsere, Gebzelilerin büyük ilgi göstermesi beklenirken Gebze Kültür Merkezi Ocak ayı etkinlikleri içinde yer alan konser kulaklarımızın pasını silecek.



Selvi GEÇAL