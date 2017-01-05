KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kulakların Pası Silinecek!

Gesmek Korosu cumartesi akşamı güzel bir konserle karşımızda olacak.

Kulakların Pası Silinecek!

05 Ocak 2017 Perşembe 11:08

 Ücretsiz olarak Gebzelilerin dinleyebileceği konser cumartesi akşamı saat 19.30’da Gebze Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Gesmek Korosu tarafından bir çok ölümsüz eserin seslendireceği konsere, Gebzelilerin büyük ilgi göstermesi beklenirken Gebze Kültür Merkezi Ocak ayı etkinlikleri içinde yer alan konser kulaklarımızın pasını silecek.

Selvi GEÇAL

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
KonserKültür MerkeziGebzelilerGebze GazetesiKocaeliçayırovaDaricaDilovası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şiir Resitali! Şiir Resitali!
Şölen devam edecek! Şölen devam edecek!
"7. Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması"
''KALBEN'' Gebze'de! ''KALBEN'' Gebze'de!
Hemşehrileri için beş bin kitap topladı Hemşehrileri için beş bin kitap topladı
İbrahim Erkal konuk oldu! İbrahim Erkal konuk oldu!
Yukarı Çık

banner188

Şiir Resitali!
Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 21 Ocak akşamı önemli bir akşam daha yaşanacak.

Haberi Oku