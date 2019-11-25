KÜLTÜR VE TURİZM’DEN 81 İL 81 GÜNLÜK PROJESİNE DESTEK

TÜRKİYE KİTAPÇIĞI OLUŞACAK
Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sunumda özetle şu bilgiler aktarıldı: “ ‘81 İl 81 Günlük 1 Hayat’ eTwinning projesi, Türkiye genelinde 81 ortağı olan bir proje ve her ilin proje temsilcileri öğrenciler olup kendi şehirlerini tanıtacaklar. Oluşturulacak çalışma sonrası ise elde edilen bilgiler 81 günlük kitap haline getirilecek ve kahramanımızın adı ‘Türkiye’ başlığında Türkiye Tanıtım Kitapçığı oluşacak”
YAMEN ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ
Okul öğretmenleri gerçekleştirilecek olan projenin hayata geçirilmesi için destek istedi. İl Müdür vekili Ercan Yamen’de projenin çok güzel ve anlamlı olduğunu ifade ederek öğrencilere Gebze’den Kandıra’ya kadar kültürel değerlerimiz yer aldığı bir güzergâh oluşturarak öğrencileri mutlaka izlemesi gereken bu yol haritası noktasında önemli bilgiler aktardı. Öte yandan Yamen düzenlenecek olan kültür turuna öğrencileri de davet edeceğini sözlerine ekledi