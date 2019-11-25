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KÜLTÜR VE SANAT:
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KÜLTÜR VE TURİZM’DEN 81 İL 81 GÜNLÜK PROJESİNE DESTEK

81 İl 81 Günlük 1” e-twinning projesinde Kocaeli’ni temsil edecek olan Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen’i ziyaret etti.

KÜLTÜR VE TURİZM'DEN 81 İL 81 GÜNLÜK PROJESİNE DESTEK

25 Kasım 2019 Pazartesi 12:27

 Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye’de eş zamanlı başlatılan, "81 İl 81 Günlük 1 Hayat" projesi için İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen’i yerinde ziyaret etti. Okulun İngilizce öğretmeni Bahar Dumlu, Tarih öğretmeni Demet Özkan ve öğrenciler Seldan Tür ile Yusuf Topbaş projenin amacı hakkında bilgiler aktardı.

TÜRKİYE KİTAPÇIĞI OLUŞACAK

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sunumda özetle şu bilgiler aktarıldı: “ ‘81 İl 81 Günlük 1 Hayat’ eTwinning projesi, Türkiye genelinde 81 ortağı olan bir proje ve her ilin proje temsilcileri öğrenciler olup kendi şehirlerini tanıtacaklar. Oluşturulacak çalışma sonrası ise elde edilen bilgiler 81 günlük kitap haline getirilecek ve kahramanımızın adı ‘Türkiye’ başlığında Türkiye Tanıtım Kitapçığı oluşacak”

YAMEN ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Okul öğretmenleri gerçekleştirilecek olan projenin hayata geçirilmesi için destek istedi. İl Müdür vekili Ercan Yamen’de projenin çok güzel ve anlamlı olduğunu ifade ederek öğrencilere Gebze’den Kandıra’ya kadar kültürel değerlerimiz yer aldığı bir güzergâh oluşturarak öğrencileri mutlaka izlemesi gereken bu yol haritası noktasında önemli bilgiler aktardı. Öte yandan Yamen düzenlenecek olan kültür turuna öğrencileri de davet edeceğini sözlerine ekledi

 

 




 

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