



Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde seminer, tiyatro, konferans, söyleşi ve panel gibi birçok alanda ilçe halkına ev sahipliği yapan Çayırova Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle kültür şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu ayda Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz tiyatro günleri, minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Her yaş grubuna göre ayrı tiyatro oyunlarını izleyiciyle buluşturan Çayırova Belediyesi, bu hafta “Kutu Kafalar” isimli çocuk komedi oyununu minik öğrenciler için sahneledi. 8 Ocak günü dört seans olarak sahnelenen oyuna ilçemizde bulunan ilköğretim öğrencileri öğretmenleri ile beraber katıldı. 2018 yılının ilk çocuk tiyatrosuyla öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendiler. Cenk Gür’ün yazıp yönettiği çocuk komedi tiyatrosu “Kutu Kafalar” öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.