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Kütüphane zincirlerine Körfez ve Dilovası’da eklendi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen kütüphane zincirlerine Dilovası ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirdi protokollerle devam etti.

Kütüphane zincirlerine Körfez ve Dilovası'da eklendi

18 Haziran 2021 Cuma 11:15

  

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ilimize kütüphane kazandırmaya devam ediyor. Bilindiği gibi yılsonuna kadar başta kütüphanesi olmayan ilçeler olmak üzere farklı ilçelerde 8 yeni kütüphaneyi açmayı hedeflemiş ve bu çalışmalarını kısa sürede başlatmıştı. Aynı heyecanla ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmeler sonrası bu hedeflerinin ilkini Çayırova ikincisi ise Kartepe’de gerçekleşmiş ve yeni nesil kütüphaneler için imzalar atılmıştı.

AYNI GÜN İKİ İMZA

Aynı hızla adeta kütüphane zincirlerine devam eden İl Müdürü Fatih Taşdelen bugünde Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt ziyaret ederek Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezine yapılacak olan Halk kütüphanelerinin imza protokolünü gerçekleştirdi. Taşdelen daha sonra da Dilovası geçerek burada da Belediyesi Başkanı Hamza Şayir ile Diliskelesi, Orhangazi ve Turgut Özal mahallelerine yapılacak olan yeni Halk Kütüphanelerinin protokolünü imzaladı. 

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