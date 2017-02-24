Lafayette Nisan ayında İstanbul’da

Okan Üniversitesi tarafından üniversitenin Beyoğlu Kampüsü’nde düzenlenen “Gelecek Tasarımda” panelinde Demsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan ve Moda Tasarımcısı Dilek Hanif, Okan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

Demet Sabancı Çetindoğan, Galeries Lafayette mağazasını Nisan ayında İstanbul’da açacaklarını söylerken “Türk erkekleri dünyaca ünlü markaların daha geniş kalıplar üretmesini istiyor” dedi. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü ve Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, bitirme projelerini Demsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan ve Moda Tasarımcısı Dilek Hanif’e sundu. Hanif ve Çetindoğan tasarımları değerlendirip öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

MARKALAŞMAYI ANLATTI

Okan Üniversitesi'nin Beyoğlu Kampüsü'nde gerçekleştirilen sunumların ardından Elle dergisi moda direktörü Melis Ağazat moderatörlüğünde düzenlenen "Gelecek Tasarımda" panelinde konuşan Hanif ve Çetindoğan Türkiye'de tasarımda markalaşmayı anlattı. Türkiye’deki moda sektörünün durumuna değinen Dilek Hanif tasarımda özgün olmanın önemini vurguladı, öğrencilere işlerinde detaycı olmayı tavsiye etti. Hanif “Kendi çizginiz mutlaka olmalı. Sizi tasarımcı yapacak olan kendi çizginizdir. Modada sürdürülebilir yaklaşımlar da önemli. Kızlarım da moda tasarımı okudu. Onlar bu konuya çok önem veriyor. Eminim gençler önümüzdeki yıllarda bu gündemi daha çok modanın içine sokacaklar” diye konuştu.

TÜRKİYE TASARIMLA ANILIYOR

Hanif Türkiye’de modanın gelişiminden bahsederken “20 yıl önce Türkiye hazır giyimde fason üretim yapılan bir yer olarak anılırdı, tasarım anlayışı diye bir şey yoktu. Son 10 yılda bir tasarım bilinci oluştu. Moda haftaları başladı. Devletin ciddi girişim ve destekleri oldu. Şimdi Türkiye tasarımla anılıyor. Bu çok önemli bir gelişme” dedi.

NİSAN AYINDA İSTANBUL’DA

Galeries Lafayette mağazasını Nisan ayında İstanbul’da açacaklarını haberini paylaşan Demet Sabancı Çetindoğan ise öğrencilere moda sektöründen bahsederken “Azimli olmanız gereken, istek duymanın şart olduğu, 24 saat modayı yaşayarak çalışacağınız bir sektör bu. Gözlem gücünüzün yüksek olması önemli, farklılık yaratmak da öyle” diye konuştu.