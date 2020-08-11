Lübnan ve Beyrut Gerçeği

Lübnan ve Beyrut’ta yaşananlar önce Ortadoğu’yu etkiliyor sonra da tüm dünyayı ilgilendiriyor. Birkaç yıl önce Lübnan’ı baştan başa gezen, Lübnan’da Devr-i Alem programı olarak belgesel çeken bir gazeteci olarak Lübnan’da yaptığım çalışmaları ve özellikle Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Lübnan’da yaşayan ve kimliklerini muhafaza etmeye çalışan Türkler ile görüşmeler yapmıştım. Lübnan’da yaptığım araştırma ve belgeselin ayrıntılı yazı serisini sizlerle paylaşmak istiyorum.





...Lübnan ve Beyrut’u hep eğlence hayatı ile biliriz. Aslında bu coğrafyada dram ve hüzün yaşanıyor. Avrupalılar özellikle Fransa ve İngiltere Hicaz coğrafyasını ve Lübnan’ı ele geçirmek için büyük oyunlar tezgâhlamışlardı. Bu ülkeler yüzünden bu coğrafya da kan ve gözyaşı oldu. Arap- İsrail savaşında yüz binlerce Filistinli mülteci konumuna düşerek Lübnan’a sığındı. Bugün Lübnan’daki mülteci kamplarında 500 bine yakın insan yaşıyor. Bu dramdan Dünya’nın hiç haberi yok. Bir vahşet ve insanlık dramı yaşanan Lübnan’daki ve Beyrut’daki mülteci kampları nedense dünyanın gündemine bir türlü girmiyor.

Sedir ağaçları ile ünlü Lübnan’dan kısaca söz edersek, Lübnan dağlarını aşıp Bekaa vadisindeki Zahle’den yukarı kuzeye doğru devam ederseniz Baalbek’e, antik şehre ulaşırsınız. Güneye inerseniz Dürziler’in Şuf Dağları’ndaki iki önemli merkeziyle karşılaşırsınız. Deir-El Kamer ve Beit-El Deen, Beyrut’a 50 km uzaklıkta 1000 metre yükseklikte 1840’ta yapılan saray çok meşhur. Aynı zamanda Kemal Canpolat etnografya müzesi de bu bölgede yer almakta. Deyru’l Kamer 15. ve 18. yüzyıllarda Lübnan Dağları’nın merkezi olan yer.

Güney Lübnan’da bulunan Sayda ve Sur daha çok Şii nüfusun yaşadığı şehirler ve bu bölgede İsrail ile yoğun bir çekişme yaşanıyor. Emel ve Hizbullah gibi örgütler çok güçlü bölgeleri.

Lübnan halkı, çok uzun yıllar süren çekişmelerden kurtulmak için çareyi göç etmekte bulmuş. Özellikle Hıristiyanlar, Güney Amerika’ya kaçmışlar. Bugün dünyada 15 milyon Lübnanlı bulunuyor. 9 milyonu Brezilya’da bulunan bu Hıristiyan Lübnanlılara Amerika’da genellikle Türk asıllı (Türki) deniliyor. 3-8 Kasım 20011 tarihlerinde Lübnan’ın Başkenti Beyrut, Osmanlı Eyalet merkezinin Başkenti Trablus Şam, tarihi ve kültür kenti Beka bölgesini adım adım gezerek Devri Âlem programı olarak belgesel çekip tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.







... Lübnan ve Beyrut'ta 9 yıl önce yaptığımız araştırma ve belgesel çekimi ile ilgili yazılarımız ve Lübnan anılarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.

Dünyanın korona virüslü savaştığı bu günlerde büyük bir patlama ile dünya gündemine gelen Lübnan ve Beyrut'ta Kasım 2011 yılında araştırma yapıp belgesel çekmiştim.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İktav Belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak yaptığımız araştırma ve Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz Lübnan Belgeseli halen TV kanallarında yayınlanıyor.

5 yıl önce sosyal medyada yaptığımız paylaşımda şu bilgilere yer vermiştim; araştırma yazımız Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net internet sayfasında yayınlanmıştı. Sayfada 5 yıl önce yer alan araştırma yazımızı sosyal medyadan şu bilgi notu ile paylaşmıştım.

Patlama yaşandıktan hemen sonra Gazete Gebze www.gazetegebze.com ve Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Lübnan’daki Türklerle ilgili araştırmalarımızla ve anılarımızla ilgili belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlananyazılarımı sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/ytbden-tarihi-hizmet-h3521.html

http://www.gebzegazetesi.com/beyruttaki-patlama-ve-lubnanda-gazetecilik-ve-belgeselcilik-anilarim-makale,4298.html

Beyrut'taki patlamadan sonra Gazete Gebze’de yayınlanan makalem;

https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1361





(İsmail Kahraman)

















