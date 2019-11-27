İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile açılacak toplantı KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuşması, protokol konuşmaları, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Saat 18.00’de KGK Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.
Malatya’da KGK buluşması heyecanı
Küresel Gazeteciler Konseyi Malatya’ya gidiyor
İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile açılacak toplantı KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuşması, protokol konuşmaları, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Saat 18.00’de KGK Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.