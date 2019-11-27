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Malatya’da KGK buluşması heyecanı

Küresel Gazeteciler Konseyi Malatya’ya gidiyor

Malatya'da KGK buluşması heyecanı

27 Kasım 2019 Çarşamba 09:46

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Malatya Buluşması, 29 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde Türkiye genelinden 60 katılımla gerçekleştirilecek

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK yöneticileri ve gazeteciler, 29 Kasım Cuma günü organizasyona protokol ziyaretleri ile start verecekler. KGK heyeti, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahaddin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret edecek. 30 Kasım Cumartesi günü Arapgir gezisi ile başlayacak program, saat 15.00’de Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’ndaki KGK Yerel Medya Meclisi Toplantısı ile sürecek.
İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile açılacak toplantı KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuşması, protokol konuşmaları, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Saat 18.00’de KGK Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.
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