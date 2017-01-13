‘’Medeniyet edebi eserlerle gelecek nesle ulaşır’’

Ziyarette, şimdiye kadar gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgi veren Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Alptekin Cevherli, Başkan Karaosmanoğlu’na kentteki STK’lara sağladığı imkânlar nedeniyle teşekkür etti.

Kocaeli’nin faal, en eski şairler ve yazarlar derneği olan Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Cevherli, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na gerçekleştirdiği ziyarette gerçekleştirmek istedikleri projeler hakkında bilgide paylaştı. Dernek olarak her ay düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait SEKAPARK Mevlevî Evi’nde gerçekleştirdikleri etkinliklerin yanı sıra yine Büyükşehir’e ait olan Sivil Toplum Merkezi’nden de etkin bir şekilde yararlandıklarını dile getiren Cevherli, Kocaeli Kitap Fuarı sayesinde kentin kültür ve sanat hayatına büyük bir katkı sağlandığını, yerel yazarların bu sayede ulusal çapta yayın yapan yayınevleri ile anlaşarak eserlerinin Türkiye çapında tanınır hale gelmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

TOPLUMUN SANATLA İLGİLİSİ AZALIRSA VARLIĞI TEHLİKEYE GİRER

Alptekin Cevherli ayrıca fuar sayesinde Kocaeli’nde kitap okuma oranında ciddi bir artış gözlemlediklerini de ifade ederek, böylesine önemli bir fuarı, Kocaeli’ne kazandırdıkları için Başkan Karaosmanoğlu’na bir kez daha teşekkür etti. Başkan Karaosmanoğlu da, bir toplumun sanatla, özellikle de edebiyatla olan ilgisi azalırsa varlığının da tehlikeye gireceğini; çünkü kültür ve medeniyetin ancak edebî çalışmalarla bir sonraki nesle ulaştırılabileceğini ifade ederek, Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği’nin yeni yönetimini tebrik etti. Derneğin faaliyetlerini takdirle karşıladığını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye dışındaki Türkçe konuşulan ülkeler ve bölgeler ile ilgili çalışmalarını da ilgiyle takip ettiğini vurguladı.