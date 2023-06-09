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MEHMET ERDEM İLE DOĞANIN RENGİ KONSERİ

TEMA Kocaeli İl Temsilciliği ve Kocaeli Marmara Koleji’nin birlikte yürüttüğü Doğanın Rengi Fotoğraf Seçkisi Sergisi projesinin açılışı, büyük bir davetli grubunun katılımıyla gerçekleşti. TEMA'ya 1000 ağaç bağışı yaparak kişiye özel sertifikaların da dağıtıldığı serginin ardından tüm davetliler Sanatçı Mehmet Erdem’in şarkılarıyla eğlendi.

MEHMET ERDEM İLE DOĞANIN RENGİ KONSERİ

09 Haziran 2023 Cuma 14:58

“1000 Fidan 1 Orman” sloganıyla yola çıkarak başlatılan, TEMA Kocaeli İl Temsilciliği ve Kocaeli Marmara Koleji’nin birlikte yürüttüğü Doğanın Rengi Fotoğraf Seçkisi Sergisi projesinin açılışı, Kocaeli Marmara Koleji kampüsü içinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. 6 Haziran 2023 akşamı gerçekleşen açılışa, Maltepe Üniversitesi ve Marmara Eğitim Kurumları’nın Kurucusu Hüseyin Şimşek de katıldı.

Doğu Marmara Bölgesi’nden amatör ve profesyonel 16 fotoğraf sanatçısının 55 adet fotoğrafıyla oluşturulan Doğanın Rengi Fotoğraf Seçkisi Sergisi’nde TEMA’ya bağışlanan 1000 adet fidanın sertifikaları da kişiye özel olarak sahiplerine teslim edildi. Serginin gezilmesinin ardından Sanatçı Mehmet Erdem’in konseriyle,açılış keyifle tamamlandı.


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