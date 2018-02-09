Mete Yarar, yeni dünya düzenini anlattı

‪Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Gündeme Dair” programında “Değişen Dünya Düzeninde Türkiye ve Yeni Terör Tehditleri” konulu söyleşi Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi öncesi şehitlerimiz ve kahraman Mehmetçiğimiz için Kuran-ı Kerim okunup dualar edilirken kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak programa katılan tüm konuklara teşekkür ederek, “düzenlediğimiz bu tür söyleşilerle vatandaşlarımızın ülkemizde, bölgemizde ve dünyada olup biten olaylar hakkında bilgiler edinmesini hedefliyoruz. Özellikle konusuna hakim Mete Yarar gibi önemli bir ismi siz değerli halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Söyleşimizden en iyi şekilde istifade etmenizi temenni ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

TERÖRE KARŞI TEK YUMRUK OLMALIYIZ

Programda özellikle coğrafyamızdaki savaşlar ve terör konularında açıklamalarda bulunan Mete Yarar, dünyada fiilen bir üçüncü dünya savaşı yaşandığına dikkat çekti. Ülke olarak zor bir coğrafyada yaşadığımızı söyleyen Mete Yarar, “Bu coğrafyanın sahipleri olarak tarih boyunca iç ve dıştaki işgalcilere karşı mücadele ettik. Bundan sonrada bu mücadele devam edecek.” dedi. Yeni dünya düzeninde terör örgütlerinin yaşattığı olumsuzlukların tüm ülkeleri etkilediğini belirten Mete Yarar, “Rakamlara bakıyorsunuz, örgütlerin büyüklüğüne bakıyorsunuz, maddi imkânlarına bakıyorsunuz artık bunları klasik bir terör örgütü olarak değerlendiremezsiniz. Bunların büyüklükleri bunların kullandığı silah ve malzeme imkânları ve çatışmaların büyüklüğü ikinci dünya savaşını çoktan geçmiş durumda. Bu örgütlere karşı devletimiz büyük bir mücadele veriyor. Bunun için her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenmemiz gerekmektedir. Bölgemizde birlik ve beraberlik içerisinde olursak herkese kaynak sağlayacak bir ülke oluruz. Bunun için dışarıdan gelen terör tehditlerine ve küresel sermayenin oyunlarına dikkat etmeliyiz" şeklinde görüşlerini belirtti.

Programın sonunda salonu dolduran Darıcalılara teşekkür eden Mete Yarar, kendisini Darıca’lılarla buluşturan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve ekibine teşekkür etti.