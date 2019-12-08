Mevlana Gebze’de anıldı

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN SELAMLARINI İLETTİ
Gebze Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasında şehir dışında olduğu için programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti. Başkan Vekili Çelik, “Hepinize programlamamıza gösterdiğiniz ilgiden ötürü teşekkür ediyoruz. Mevlana haftasının hayırlara vesile olmasını diliyor, hepiniz Allah‘a emanet ediyorum” dedi.
DÖNGELOĞLU MEVLANAYI ANLATTI
Programda İlahi ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan semazenler eşliğinde birbirinden güzel ilahi ve ezgileri Gebzeliler için seslendirdi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Mevlana hakkında Gebzelileri bilgilendirdi. Eşsiz yorumuyla Gebzelilere Mevlana’yı anlatan Ömer Döngeloğlu, “ Böylesine güzel bir ortamda sizlerle bizleri buluşturduğu için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ediyorum” dedi.