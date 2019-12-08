Mevlana Gebze’de anıldı





Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezinde “Mevlana Haftası Anma Programı” düzenlendi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, İlahi ve Ezgi Sanatçısı Sedat Uçan ve Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir’in konuk olduğu programa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Program Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma birincisi Mehmet Bilir’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN SELAMLARINI İLETTİ

Gebze Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasında şehir dışında olduğu için programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti. Başkan Vekili Çelik, “Hepinize programlamamıza gösterdiğiniz ilgiden ötürü teşekkür ediyoruz. Mevlana haftasının hayırlara vesile olmasını diliyor, hepiniz Allah‘a emanet ediyorum” dedi.

DÖNGELOĞLU MEVLANAYI ANLATTI

Programda İlahi ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan semazenler eşliğinde birbirinden güzel ilahi ve ezgileri Gebzeliler için seslendirdi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Mevlana hakkında Gebzelileri bilgilendirdi. Eşsiz yorumuyla Gebzelilere Mevlana’yı anlatan Ömer Döngeloğlu, “ Böylesine güzel bir ortamda sizlerle bizleri buluşturduğu için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ediyorum” dedi.

