“Müfettiş” salonu kahkahaya boğdu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamınsa sahnelenen “Müfettiş” isimli tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severleri bir araya getirdi. Gebze Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna Gebzeli tiyatro severlerin ilgi ve katlımı oldukça yoğun oldu. Komedi türündeki tiyatro gösterisi salonda kahkaha tufanı yaşattı. Oyuncuların performansı izleyiciden tam not alırken tiyatro sonunda oyuncular izleyici tarafından ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 15-16 Şubat Cumartesi ve Pazar günü saat 13:00 ve 15:00 iki seans olmak üzere “Karlar Kraliçesi 4” çocuk sineması ile devam edecek. Katlımın ücretsiz olduğu sinema gösterisine tüm çocuklar davetli.