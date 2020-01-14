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KÜLTÜR VE SANAT:
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Mustafa Özçelik'ten Sanat ve Edebiyat söyleşisi

“Karma Sanat Sergisi Haftası”nda Türk Edebiyatının kıymetli kalemlerinden Şair-Yazar Mustafa Özçelik Gebze Çözüm Kolejinde “Sanat ve Edebiyat” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Okul konferans salonunda düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Araştırmacı-Yazar Resul Orman yaparken Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı açılış konuşması yaptı.

Mustafa Özçelik'ten Sanat ve Edebiyat söyleşisi

14 Ocak 2020 Salı 11:20

Gebze Çözüm Kolejinin konuğu olan Mustafa Özçelik, sanatın tanımıyla başladığı konuşmasında, insanlığın zaman zaman karanlık dönemlerden geçtiğini ve bunlara çözümler arandığını belirtirken asıl çözüm yolunun sanat olduğunu vurguladı. İnsanın sanat ile kendini anlamaya çalıştığını ve ancak sanat ile var olabileceğini ifade etti. Sanatın kollarından şiire dair de konuşan Özçelik, en güzel şiir ve tablonun gençler olduğunu da sözlerine ekledi. Mustafa Özçelik, gençlerin sanat yöneliminin olmasının çok önemli olduğunu belirterek sabırsızlık, bencillik ve sevgisizliğin panzehirinin sanat olduğunu ifade etti. Sanatın insana kendini tanıttığını ve insanın sanat sayesinde özgür olduğunu, özgüvenini geliştirdiğini söyledi.

Söyleşi, programında okul öğrencilerinden Ömer Faruk Koç, Mustafa Özçelik’in “Fanus” şiirini okudu. “Sanat ve Edebiyat” söyleşisi Mustafa Özçelik'in kitaplarını imzalaması ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler
Gebze Mustafa özçelikSöyleşi
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