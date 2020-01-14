Mustafa Özçelik'ten Sanat ve Edebiyat söyleşisi

Gebze Çözüm Kolejinin konuğu olan Mustafa Özçelik, sanatın tanımıyla başladığı konuşmasında, insanlığın zaman zaman karanlık dönemlerden geçtiğini ve bunlara çözümler arandığını belirtirken asıl çözüm yolunun sanat olduğunu vurguladı. İnsanın sanat ile kendini anlamaya çalıştığını ve ancak sanat ile var olabileceğini ifade etti. Sanatın kollarından şiire dair de konuşan Özçelik, en güzel şiir ve tablonun gençler olduğunu da sözlerine ekledi. Mustafa Özçelik, gençlerin sanat yöneliminin olmasının çok önemli olduğunu belirterek sabırsızlık, bencillik ve sevgisizliğin panzehirinin sanat olduğunu ifade etti. Sanatın insana kendini tanıttığını ve insanın sanat sayesinde özgür olduğunu, özgüvenini geliştirdiğini söyledi.

Söyleşi, programında okul öğrencilerinden Ömer Faruk Koç, Mustafa Özçelik’in “Fanus” şiirini okudu. “Sanat ve Edebiyat” söyleşisi Mustafa Özçelik'in kitaplarını imzalaması ile sona erdi.