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Mutlu Çocuk Nerede Olur?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personele yönelik hizmet içi eğitimlere devam ediyor.

Mutlu Çocuk Nerede Olur?

16 Şubat 2017 Perşembe 11:09

 

Bu kapsamda Adetlerle Değil, Ayetlerle Çocuk Eğitimi konulu bir eğitim verildi. Büyükşehir personelinin ilgi gösterdiği eğitime uzman pedagog-yazar Hatice Kübra Tongar katıldı.

 

ANNE VE BABALARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Ailenin önemine özelikle değinen Tongar, şunları söyledi; Mutlu çocuk huzurlu ailede olur. Anne ve babalık bizim mesuliyetimiz ise o zaman çocuğun gelişimini bir uzman kadar olmasa da belli köşe taşlarıyla bilmek bizim için farzdır.
 

ÇOCUK EĞİTİMİNİN ÜÇ SACAYAĞI

Tongar, Çocuk eğitiminde fıtrat kapısını açan 6 anahtar vardır. Bunlar; selamet, teslimiyet, muhabbet, merhamet, itaat ve teslimiyettir dedi. Pedagog Tongar, çocuk eğitiminin üç sacayağı üzerine bina edildiğini ve bunların anne-baba tutumu, çocuğun nasıl tercihler yaptığı ve Allah'ın nasibi olduğunu ifade etti. Eğitim sonunda tüm katılımcılara İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yazarın Fıtrat Pedagojisi isimli kitabı hediye edildi.

 

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