banner481
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma...

Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma...

Müzede Selfie Günü'ne özel yarışma...

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:59

Yarışma, Türkiye’deki uluslararası katılımcılara da açık.

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan “Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında ülkemizdeki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor.

Uluslararası alanda 15 Ocak tarihinde kutlanacak olan Müzede Selfie Günü için Türkiye’de düzenlenen yarışmaya 11 Ocak gününden itibaren 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek. Ülkemizdeki müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye’de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu etkinliğine katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye’deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
#müzedeselfiegünü #museumselfiedayturkey
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘Kardelen Şehitleri’ tiyatrosu duygulandırdı ‘Kardelen Şehitleri’ tiyatrosu duygulandırdı
Mustafa Özçelik'ten Sanat ve Edebiyat söyleşisi Mustafa Özçelik'ten Sanat ve Edebiyat söyleşisi
Aşıklar Çayırova’da atıştı Aşıklar Çayırova’da atıştı
Göl'e 4 ödül Göl'e 4 ödül
Aslanhan'a yoğun ilgi Aslanhan'a yoğun ilgi
“Gamonya: Hayaller Ülkesi” filmi izleyiciyle buluştu “Gamonya: Hayaller Ülkesi” filmi izleyiciyle...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

‘Kardelen Şehitleri’ tiyatrosu duygulandırdı
Çayırova Belediyesi, “Kardelen Şehitleri” isimli tiyatroyu ilçe halkıyla buluşturdu. Naim Süleymanoğlu...

Haberi Oku