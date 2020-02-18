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Müzede ‘Seramiğin Öyküsü’ konuşulacak

Kocaeli Müzesi iki haftada bir düzenlediği konferanslarına kaldığı yerden devam ediyor.

Müzede ‘Seramiğin Öyküsü' konuşulacak

18 Şubat 2020 Salı 10:22

Kocaeli Müzesi iki haftada bir düzenlediği konferanslarına kaldığı yerden devam ediyor. Şubat ayının ikinci konuğu Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nermin Demirkol olacak. Demirkol, “Seramiğin Öyküsü ve Günümüze Yansımaları” adlı bir sunum yapacak. Program 20 Şubat Perşembe günü saat 15.00’de Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Seniha Sami Moralı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Müze Müdürlüğü tüm müze dostlarını konferansa davet ediyor.
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Anahtar Kelimeler
GebzeEtnografyaArkeolojiKocaeliMüze
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