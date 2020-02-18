Müzede ‘Seramiğin Öyküsü’ konuşulacak

Kocaeli Müzesi iki haftada bir düzenlediği konferanslarına kaldığı yerden devam ediyor.

Kocaeli Müzesi iki haftada bir düzenlediği konferanslarına kaldığı yerden devam ediyor. Şubat ayının ikinci konuğu Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nermin Demirkol olacak. Demirkol, “Seramiğin Öyküsü ve Günümüze Yansımaları” adlı bir sunum yapacak. Program

Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Seniha Sami Moralı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Müze Müdürlüğü tüm müze dostlarını konferansa davet ediyor.