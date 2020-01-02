KÜLTÜR VE SANAT:
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Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri

Çayırova Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlik takvimi belli oldu. İlçenin sosyal, kültürel ve sanat hayatına canlılık kazandıran etkinliklerde tiyatro, seminer, söyleşi ve konferanslar yer alıyor.

Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri

02 Ocak 2020 Perşembe 14:21

YETİŞKİN VE ÇOCUK TİYATROSU

Çocuk tiyatroları ile zenginleştirilen Ocak ayı kültür sanat programlarında yetişkin tiyatroları, seminerler ve konferanslarda bulunuyor. Her ay birbirinden farklı etkinliklerle ilçe sakinlerinin karşısına çıkan Çayırova Belediyesi, Ocak ayına çocuk tiyatrosu ile başlıyor. 4 Ocak Cumartesi günü Belediye Kültür Salonu’nda 13.00 ile 15.00 saatlerinde sahne alacak “Uzun Eşek” adlı tiyatroyla Ocak ayı kültür sanat takvimi başlayacak ve ay boyu devam edecek.

 

AŞIKLAR ATIŞACAK

Çocuklara yönelik birçok etkinliği içerisinde barındıran kültür sanat takviminde sağlık seminerleri, kukla şovlar, sinemalar da yer alıyor. Ayrıca her ay olduğu gibi Ocak ayında da farklı bir etkinliğin yer aldığı takvimde 11 Ocak Cumartesi  günü Aşıklar Şöleni gerçekleşecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda 6 ayrı dernekten aşıklar atışacak.

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