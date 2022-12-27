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Öğrenciler Şehir Tiyatrosu oyuncularıyla buluştu

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları öğrencilerle söyleşide bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrenciler Şehir Tiyatrosu oyuncularıyla buluştu

27 Aralık 2022 Salı 12:27


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları çeşitli etkinliklerle tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Kocaeli Şehir Tiyatrolarının deneyimli oyuncuları Ahsen Gül Ever ile Tekin Ezgutekin, tiyatro söyleşisi kapsamında İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Tiyatro sever öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide oldukça neşeli anlar yaşandı.


SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPMAK KEYİF VERİYOR

İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen söyleşide oldukça heyecanlı olan öğrenciler, deneyimli tiyatrocuları can kulağıyla dinlerken, bir taraftan da notlar aldı. Öğrencilere deneyimlerini anlatarak yaptıkları işin eğlenceli yanlarını ve zor yanlarını anlatan konuklar, ‘’Başlangıç aşamasında ailemiz biraz karşı çıktı doğal olarak ama bir şekilde sevdiğiniz işi yapmanın yolunu bulabiliyorsunuz’’ dedi.


BOL BOL OKUYUN, NOT ALIN VE KAĞIDA DÖKÜN

Tiyatrocu olmanın ve tiyatroyu sevmenin önce yetiştiği aileden ve o ailenin sanat anlayışından geçtiğini ifade eden Ahsen Gül Ever, öğrencilere bol bol okuyun araştırın ve aklınıza gelen şeyleri bir şekilde bir kenara not alın tavsiyesinde bulunarak, öğrencilerden gelen soruları içtenlikle cevaplayıp, yaşadıklarını anlattı.


EMEĞİMİZİN TAKDİR EDİLMESİ GÜZEL

Oynadıkları oyunlardan örnekler vererek konuşmayı sürdüren deneyimli oyuncu Tekin Ezgutekin ise öğrencilerle tiyatro söyleşisi adı altında bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti. Ezgutekin, “Ortaya koyduğumuz oyunların beğenilmesi, takdir toplaması bizim için çok önemli, bizler de bu yüzden yaptığımız işin en iyisini yaparak, mesleğimizin hakkını vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı. 


OKUL MÜDÜRÜNDEN ÖĞRENCİLERE TİYATRO SÖZÜ


Öğrencilerden sık sık alkış alan ve sevgi gösterisi ile karşılanan deneyimli tiyatro oyuncularının söyleşisinden sonra İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Salih Kaya günün anısına birer plaket takdim etti. Öğrencilere en kısa zamanda tiyatroya götürme sözü veren Kaya, katılımcılara teşekkür etti.


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