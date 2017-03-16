Lise öğrencileri ‘’ebru’’ sanatını çok sevdi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK) yaşamın her alanında yediden yetmişe her kesime meslek ve sanat eğitimini sevdirmek için çalışmalarını sürdürüyor. KO-MEK, Başiskele Şehit Ozan Özen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini geleneksel Türk sanatı olan ‘’ebru’’ ile buluşturarak hem yapım aşamasını, hem de bu sanatın güzelliklerini anlattı. Okul müdürü Ayşe Yavuz Yüksel’in Geleneksel Türk İslam Sanatları bünyesinde yer alan ebru sanatını öğrencilerine tanıtmak istemesiyle başlayan çalışma sonrasında okul içerisinde kurulan atölyede ebru uygulaması yapıldı.



ÖĞRENCİLERDEN EBRU SANATINA YOĞUN İLGİ

KO-MEK Ebru Branşı Usta Öğreticisi Esra Öztoprak öncülüğünde yapılan uygulamaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlk kez karşılaştıkları ebru sanatıyla yakından ilgilenen öğrenciler Usta Öğretici Ebru Öztopra’ktan işin inceliklerini öğrendi. Uygulama esnasında kullanılan malzeme hakkında bilgi alan öğrencilerin birçoğu yeni tanıştıkları ebru sanatına merak sararak, detaylı bir şekilde öğrenme kararı verdi. Tekne başına geçerek hayallerindeki ebruya şekil veren öğrencilerin gün sonunda ortaya çıkardığı eserler görülmeye değerdi.

OKUL BÜNYESİNDE EBRU KURSU AÇILACAK

Geleneksel Türk sanatı olan ebru sanatına öğrencilerin de ilgi duyması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden okulda ebru eğitimi için talepte bulunduklarını ifade eden okul müdürü Yüksel, bu çalışmanın ilk aşama olduğunu eğer öğrenciler ebru sanatına ilgi duyarlar ise devamını getireceklerini belirtti. Yakın zamanda okul bünyesinde kendi atölyelerini kurarak öğrencilere ebru dersi vereceklerini de ifade eden Yüksel, “Amacımız geleneksel Türk İslam sanatlarından olan ebru sanatının yaşatılmasına katkıda bulunmak bize bu imkânı sağlayan KO-MEK’e ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.