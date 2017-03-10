Öğrencilere TEOG Semineri

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Faruk Öndağ “TEOG Sınav Stresi ve Motivasyon” konulu konferansı ile Gebzeli öğrenciler ile bir araya geldi.

Gebze Belediyesi ve Gebze TÜGVA işbirliğinde gerçekleşen program 15 Temmuz milli irade Kent Meydanında bulunun kültür merkezi salonunda gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Gebze Şube Başkanı Halil İbrahim Dede TÜGVA olarak yürüttükleri çalışmalar ve faaliyetlerden bahsetti. Sınav stersinin oldukça normal olduğunu söyleyen Öndağ, “Şunu unutmayın ki bu stresi herkes yaşıyor. Bizim öğrencilerimiz sınavdan korkar hale geldi. Kormayın arkadaşlar emin olun birazcık gayret eden bir öğrenci kendini iyi bir yerlere atacaktır. İlk sınavda ters köşe oldunuz evet doğru. Ama şunu unutmayın ki bütün rakipleriniz ters köşe oldu ve kim umudunu yitirmeden ikinci sınava hazırlanırsa onlar kazanacak” ifadelerini kullandı.