Öğrencilerin Kızılay Haftasına Özel Oyunu Alkış Aldı

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kaymakamlığı ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde, Kızılay Haftası çerçevesinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Ömer Seyfettin Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sundukları tiyatro oyunu, salonu dolduran izleyicilerden yoğun alkış aldı. İlçedeki ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ise ödüllendirildi.







Kazaklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, siyasi parti ilçe başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan Kızılay temalı resimler, sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İHA