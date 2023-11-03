KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğrencilerin Kızılay Haftasına Özel Oyunu Alkış Aldı

Gölcük'te düzenlenen Kızılay Haftası etkinliklerinde öğrencilerin kan bağışı için hazırlayıp sundukları tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Öğrencilerin Kızılay Haftasına Özel Oyunu Alkış Aldı

03 Kasım 2023 Cuma 13:47

 Gölcük Belediyesi, Gölcük Kaymakamlığı ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde, Kızılay Haftası çerçevesinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Ömer Seyfettin Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sundukları tiyatro oyunu, salonu dolduran izleyicilerden yoğun alkış aldı. İlçedeki ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ise ödüllendirildi. 
 Kazaklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, siyasi parti ilçe başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan Kızılay temalı resimler, sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 


                                 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gölcük
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milli Mücadelenin Karargahı Kocaeli Ansiklopedisinde Milli Mücadelenin Karargahı Kocaeli Ansiklopedisinde
Konservatuvar Korist Seçmeleri Başlıyor Konservatuvar Korist Seçmeleri Başlıyor
Çayırova 4. Kitap Günleri İçin Geri Sayım Çayırova 4. Kitap Günleri İçin Geri Sayım
İPEK HALININ TARİHİ belgeseli Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak İPEK HALININ TARİHİ belgeseli Gebze Kültür...
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (30 Ekim-5 Kasım) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (30...
(VİDEOLU)Cumhuriyetin 100. Yılında Tuval Ve Fırçayla Eşsiz Eserler Ortaya Koydular (VİDEOLU)Cumhuriyetin 100. Yılında Tuval Ve Fırçayla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Milli Mücadelenin Karargahı Kocaeli Ansiklopedisinde
Kent kültürünü, sanatını, şehre damga vurmuş isimlerini, simgelerini, sembollerini, hatıralarını, hafızasını...

Haberi Oku