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“Okul tiyatrosundan sonra hayatım değişti”

Sunucu ve yazar Zahide Yetiş, “Şifa Niyetine” konulu söyleşisinde 11. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretçileriyle buluştu.

'Okul tiyatrosundan sonra hayatım değişti”

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:30

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“Şifa Niyetine” konulu söyleşide 11. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan sunucu ve yazar Zahide Yetiş sevenleriyle buluştu. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yetiş, seyircilerin arasına karışarak söyleşisini gerçekleştirdi. Sevilen sunucu Yetiş, hayatının dönüm noktasının öğretmeninin kendisini bir tiyatro oyununda görev vermesi olduğunu dile getirerek” O gün benim hayatımın değiştiği zamandır” şeklinde konuştu.  

“SİZLERE YAKIN OLMAK BÜYÜK MUTLULUK”

Seyircileriyle yüz yüze olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Zahide Yetiş “Ekrandan daha farklı olarak sizlerle yakın olmak bana çok mutluluk veriyor. 7 yaşında çocukken ben kimsenin tanımadığı normal bir insandım. Ta ki öğretmenimin beni bir tiyatro oyununda görevlendirmesine kadar. Öğretmenim bana tiyatro oyununda bir teyze rolü verdi. O tiyatro oyununda sahneye geliyorum, ağlayan çocuğu susturuyorum. Sadece rolüm buydu. O tiyatro oyunundan sonra insanların bana ilgisi beni harekete geçirdi. O gün benim hayatımın değiştiği zamandır. “ dedi

YETİŞ: “ÇOCUKLAR İÇİN EN GÜZEL HEDİYE KİTAPTIR”

Yetiş “Benim ilk kitabım Fadik ve Don Kişot’tur. Bu kitaplarda ben kendimi buldum. En güzel hediye çocuğunuza verebileceğiniz bir kitaptır. Çocuklar kitap okusun ki kendisini tanısın, hayal kursun ve dünyasını tanısın. İnan ki şuanda 11 aylık çocuklar için bile kitaplar var” dedi.  Zahide Yetiş söyleşisinin sonunda sevenlerinin merak ettiği soruları cevapladı.

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