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OLAĞAN ŞİİR'İN 30. SAYISI ÇIKTI

30. sayısına (Ocak-Şubat 2023) ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.

OLAĞAN ŞİİR'İN 30. SAYISI ÇIKTI

09 Ocak 2023 Pazartesi 19:46

Sunuş yazısında Olağan Şiir’in çıkış amacı üzerinde duran ve içerik hakkında bilgi veren Aykut Nasip Kelebek, “Yeni kuşak şairlerin yetiştiği, birbirleriyle tartıştığı, birbirleri hakkında cesaretle eleştirel metinler kaleme aldığı Olağan Şiir; 30. sayısıyla dolu dolu beş yılı geride bırakmış oluyor.” diyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi’den ücretsiz okunabiliyor.



Olağan Şiir’in 30. sayısında (Ocak-Şubat 2023) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:


Sunuş -01-

Zafer Acar GÖZÜN İNTİKAMI -03-

Ömer Yalçınova KIRIK FLÜT -04-05-

Can Acer KIYAMET -06-07-

Enes Talha Tüfekçi SEVECEN KIŞKIRTMA -08-

Kaan Eminoğlu TÜRKÇENİN EN GÜZEL AZİZLİĞİ -09-

Kadir Tepe UFKU DAR GÖLGE -10-

Zana Öngenç AŞKIN ALEGORİSİ -11-

Mehmet Baş SUSMA HAKKI -12-

Mervan Söylemez HATIR İÇİN ÖLÜM VE CEPBOY YENİLGİLER -13-

MÇ DUVARDAKİ ÇİVİ -14-

Aykut Nasip Kelebek SONRA YENİDEN YAPAYALNIZ-III -15-

Zafer Acar SEZAİ KARAKOÇ’TA YILDIZLI GÖĞÜN GÖRÜNÜMLERİ -16-

Aykut Nasip Kelebek ASAF HALET ÇELEBİ POETİKASI -46-

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