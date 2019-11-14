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KÜLTÜR VE SANAT:
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Ömer Döngeloğlu Çayırova’ya geliyor

Çayırova Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat kapsamında Ömer Döngeloğlu'nu Çayırovalılarla buluşturacak.

Ömer Döngeloğlu Çayırova'ya geliyor

14 Kasım 2019 Perşembe 10:08

Çayırova Belediyesi’nin Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile önemli konuşmacıları ilçe halkı ile bir araya getiren Çayırova Belediyesi, sevilen sohbetleri ile önemli bir dinleyici kitlesi bulunan Ömer Döngeloğlu’nu Çayırovalılarla buluşturacak. Ömer Döngeloğlu’nun Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 15 Kasım Cuma günü saat 19.30’da gerçekleşecek “Asr-ı Saadette Aile Hayatı” konulu söyleşisine  ilginin yoğun olması bekleniyor.

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