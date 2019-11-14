Ömer Döngeloğlu Çayırova’ya geliyor

Çayırova Belediyesi’nin Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile önemli konuşmacıları ilçe halkı ile bir araya getiren Çayırova Belediyesi, sevilen sohbetleri ile önemli bir dinleyici kitlesi bulunan Ömer Döngeloğlu’nu Çayırovalılarla buluşturacak. Ömer Döngeloğlu’nun Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 15 Kasım Cuma günü saat 19.30’da gerçekleşecek “Asr-ı Saadette Aile Hayatı” konulu söyleşisine ilginin yoğun olması bekleniyor.