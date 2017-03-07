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Onlar Buzun Kızları!

Buzun 'senkronize kızları' Kanada'ya hazır

Onlar Buzun Kızları!

07 Mart 2017 Salı 12:58


Dünya Gençler Şampiyonasına Kocaeli'de hazırlanan Genç Kız Milli Senkronize Buz Pateni Takımı'nın hedefi iyi bir puanla ülkeye dönmek.


Senkronize Buz Pateni Dünya Gençler Şampiyonası'na Kocaeli'de hazırlanan milli takım, iyi bir puanla ülkeye dönmeyi hedefliyor.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda antrenörler Özge Özkaya, Ece Ongül ve Turhan Tosunlar gözetiminde çalışan Genç Kız Milli Senkronize Buz Pateni Takımı, Kanada'nın Mississauga kentinde 9-11 Mart'ta yapılacak dünya şampiyonasında mücadele edecek.

Antrenör Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede toparlanarak yaklaşık 2,5 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu olduklarını, bu sayede dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Kendisinin de eski milli sporcu olduğunu anımsatan Özkaya, sporculuk döneminde gittiği Kanada'ya antrenör olarak gitmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Özkaya, şunları söyledi;
"Kısa zamanda toparlandık, bir araya geldik ve öncelikle Türkiye şampiyonasını kazanmaya yoğunlaştık. Kısa sürede 2,5 ayda yoğun ve sıkı bir çalışmayla Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada birinciliği aldık. Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonasında iyi bir puan almak. Uluslararası yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, yurt dışında ismimizi en iyi şekilde duyurmak temel amacımız."

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