Orhan Gazi dönemine ışık tutan sergi

“Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V”nda yer alan fotoğraf ve minyatür sergileri dikkat çekiyor. 208 akademisyenin 160 tebliğ sunacağı sempozyumda 70 eserden oluşan fotoğraf ve 30 eserden oluşan minyatür sergisi Orhan Gazi dönemine ışık tutuyor.

Orhan Gazi Dönemi Yapıları Fotoğraf Sergisi

Sempozyum öncesinde Marmara Bölgesi’nde Orhan Gazi döneminde yapılan eserler tek fotoğraflandı. Kocaeli, Sakarya, Kaynaşlı, Düzce, Akçakoca, Zonguldak, Marmara Ereğlisi, Bursa ve Bilecik’e giden ekipler, buralarda Orhan Gazi döneminde yapılan cami, hamam ve kervansaray gibi eserlerin tek tek fotoğrafını çekti. Bu fotoğraflar arasından seçilen 70 adet eser sempozyum boyunca ‘’Orhan Gazi Dönemi Yapıları Fotoğraf Sergisi’’ adı altında sergileniyor.

Minyatürlerle Kocaeli Sergisi

Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Geleneksel Sanatlar Evi’nde eğitim alan öğrenciler, Gülseher Kahraman eşliğinde Kocaeli’nin simgesi haline gelen Saat Kulesi ve Yürüyüş Yolu’nun yanı sıra Osmanlı döneminde Kocaeli’nde yapılan tarihi eserleri minyatürlere işledi. Yine Orhan Gazi’yi anlatan Rus minyatürleri de öğrencilerin kaleminden yeniden hayat buldu. 30 nadide eserden oluşan ‘’Minyatürlerle Kocaeli Sergisi’’ de üç gün boyunca sempozyumda sergileniyor.