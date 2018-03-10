Orhan Gazi dönemine ışık tutan sergi

Orhan Gazi Dönemi Yapıları Fotoğraf Sergisi
Sempozyum öncesinde Marmara Bölgesi’nde Orhan Gazi döneminde yapılan eserler tek fotoğraflandı. Kocaeli, Sakarya, Kaynaşlı, Düzce, Akçakoca, Zonguldak, Marmara Ereğlisi, Bursa ve Bilecik’e giden ekipler, buralarda Orhan Gazi döneminde yapılan cami, hamam ve kervansaray gibi eserlerin tek tek fotoğrafını çekti. Bu fotoğraflar arasından seçilen 70 adet eser sempozyum boyunca ‘’Orhan Gazi Dönemi Yapıları Fotoğraf Sergisi’’ adı altında sergileniyor.
Minyatürlerle Kocaeli Sergisi
Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Geleneksel Sanatlar Evi’nde eğitim alan öğrenciler, Gülseher Kahraman eşliğinde Kocaeli’nin simgesi haline gelen Saat Kulesi ve Yürüyüş Yolu’nun yanı sıra Osmanlı döneminde Kocaeli’nde yapılan tarihi eserleri minyatürlere işledi. Yine Orhan Gazi’yi anlatan Rus minyatürleri de öğrencilerin kaleminden yeniden hayat buldu. 30 nadide eserden oluşan ‘’Minyatürlerle Kocaeli Sergisi’’ de üç gün boyunca sempozyumda sergileniyor.